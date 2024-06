Slovenija z dvema golfistkama na OI?

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju za odprto prvenstvo Češke z nagradnim skladom 300.000 evrov zasedla končno osmo mesto. Zmagala je Španka Marta Martin. To je bil sicer zadnji turnir v kvalifikacijskem obdobju za nastop na olimpijskih igrah. Tam bo nastopilo 60 igralk, končni seznam pa bo znan 9. julija.

Babnikova je tekmovanje na Češkem, ki je potekalo v golfskem klubu v Berounu, začela kot 357. igralka svetovne lestvice in je bila že pred tem četrta rezerva za olimpijski turnir. Nanj je sicer že uvrščena 280. igralka sveta Ana Belac, ki bo tako druga slovenska golfistka z nastopom na OI. Pred tremi leti je v Tokiu nastopila prav takrat 17-letna Babnikova.

Ta je tekmovanje na Češkem, ki spada v evropsko serijo LET, začela rezervirano s 70 udarci, nato pa drugi (70) in zadnji dan (67) napredovala po lestvici in na koncu z devetimi udarci pod parom zasedla končno osmo mesto.

S tem je osvojila pomembne točke za lestvico in obenem v žep pospravila še 6900 evrov denarne nagrade. Zmaga na turnirju je pripadla Španki Martinovi (-17). Drugo mesto je zasedla Britanka Rosie Davis (-13). Tretje mesto so si z -12 razdelile Finka Ursula Wikström, Valižanka Chloe Williams in Švedinja Caroline Hedwall.

Druga slovenska predstavnica Katja Pogačar je tekmovanje končala po drugem dnevu z dvema udarcema nad parom. Zasedla je 77. mesto.

Kam bo Pio Babnik rezultat popeljal na lestvici, bo jasno v torek, že dan prej pa bo uradno konec kvalifikacijskega obdobja za OI v ženski konkurenci. Končni seznam potnic na OI bo znan 9. julija. Slovenija ima sicer na voljo dve kvoti za Pariz.