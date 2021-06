Slovenkama na Poljskem 5. mesto

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v Poznanju osvojili 5. mesto v disciplini K-2. Slovenki bosta na Poljskem nastopili tudi v finalu na 200-metrski razdalji.



V velikem finalu sta se prepričljive zmage veselili Madžarki Donuta Kozak in Dora Bodonyi. Poljakinji Karolina Naja in Anna Pulawska sta zaostali 1,245 sekunde, Belorusinji Volha Hudzenka in Marina Litvinčuk pa natančno tri stotinke sekunde več.



Slovenki sta bili od odličja oddaljeni slabi 1,2 sekunde.

