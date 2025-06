Slovenke morale priznati premoč Ukrajinkam

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svoji tretji tekmi zlate evropske lige izgubila proti Ukrajini z 0:3 (-23, -16, -22). Po zmagah nad Madžarsko in Azerbajdžanom v Bakuju so izbranke Alessandra Oreficeja tokrat naletele na hujšo oviro. Ukrajinke so bile prav tako še brez poraza, pred Slovenijo pa so dobile že tri tekme, tudi prvo na tem turnirju, obračun s Portugalsko.

Da so odlična reprezentanca, so pokazale tudi proti Slovenkam. Te so bile v prvem in zadnjem nizu še kolikor toliko enakovredne, a pravih možnosti niso imele niti v enem, čeprav so se borile do konca.

Prvi niz je napovedoval enakovreden boj. Slovenke so še vodile s 15:13, toda slab sprejem in tudi dva bloka Ukrajink Saši Planinšec so tehtnico nagnili na ukrajinsko stran. Vodilna ekipa lige je povedla z 21:17, Nika Milošič, Mija Šiftar in Lorena Lorber Fijok so svojo ekipo povsem približale, a tretje zaključne žoge tekmice vendarle niso zapravile.

V nadaljevanju je bil bolj ali manj na igrišču enosmeren promet, tretji niz pa je bil spet bolj izenačen. Slovenke so se držale do izida 15:16, nato so Ukrajinke ušle, a v končnici, v kateri je slovenski selektor ponudil priložnost tudi nekaterim rezervistkam, so njegove varovanke celo izenačile. A kot da bi se ustrašile podaljšanja tekme. Izgubile so naslednje tri točke in dvoboj je bil končan.

Slovenija – Ukrajina 0:3 (-23, -16, -22) Športna dvorana Vila do Conde, 80 gledalcev, sodnika Lopes Pinto (Portugalska), Geldof (Nizozemska). Slovenija: Pavlović Mori, Godec, Lorber Fijok 9 (1 as), Jurič, Zatković 16 (1 blok), Šiftar 12 (2 bloka), Frelih 1, Velikonja Grbac 3 (1 as), Milošič 6 (1 blok), Kukman, Mazej, Planinšec 4, Banko, Halužan Sagadin; Ukrajina: Milenko 7 (1 as, 1 blok), Meljuškina 12 (4 bloki), Lucenko, Njemceva, Herasimčuk, Parfonova, Nudha, Dimar 12, Šarhorodska 3 (2 bloka), Majevska, Artišuk 18 (1 as, 1 blok), Pavlik, Krajduba, Kotar 5 (3 bloke).

V slovenski vrsti je bila s 16 točkami najučinkovitejša Eva Zatković, Mija Šiftar jih je dosegla 13, za Ukrajinke je Ana Artišuk prispevala 18 točk. »Najprej moram reči, da smo igrali proti zelo močni ekipi. Ukrajinke imajo izjemno kakovost in ni bilo lahko igrati proti njim. Menim, da je bila ključna razlika v pristopu. Nismo bili povsem povezani v ključnih trenutkih. Pomembno je poudariti, da imamo na igrišču zelo mlado ekipo, mešanico mladih in izkušenih igralk. Ko postane težko, včasih prehitro povesimo glave in prenehamo z bojem. Kljub neizkušenosti nekaterih igralk imamo kakovost,« je dejal selektor Alessandro Orefice.

Eva Zatković je dodala: »Še vedno sem mnenja, da smo boljša ekipa, vendar tega na igrišču nismo prikazale. Manjkalo je agresivnosti in več zaključkov v pomembnih trenutkih. Igra žal nikakor ni stekla – če smo dobile dve točki, smo takoj naslednje štiri izgubile. Ukrajinke so prikazale boljšo in bolj povezano igro.«

Katja Banko pa je menila: »Ukrajina se je na tekmo pripravila bolje, kot smo pričakovali. Imeli smo zelo dobro videoanalizo, vendar je na parketu delovalo, da so one bolj spočite. Imele so tudi nekaj več sreče – vse žoge so dobro sprejele in polovile v obrambi. Na koncu je bila sreča na njihovi strani. Bile so bolj pogumne kot me. Poraz je potrebno pustiti za seboj, saj je to le sestavni del športa.«

V nedeljo bodo slovenske tekmice Portugalke.