Pisanje je stvar vzdržljivosti in samote

Ko sem brala knjigo, sem premišljevala, da se počutim tako, kot da bi se sprehajala ne le skozi dobro založeno knjižnico, ampak tudi galerijo. Pisateljica namreč obožuje likovno umetnost in slikarje, zato so nekatere zgodbe res kot slike.

V eseju Limone in jajca na primer opisuje, kako včasih pomisli, da so jajca in limone v njeni kuhinji najlepša stvar, ki jo ima v svojem domu, zato jih nikoli ne hrani v hladilniku, ampak v posodi, ki stoji sredi mize. Zdijo se ji kot skulpture, umetniška dela narave, ki se tako dobro počutijo v svoji koži.

Tudi v svojih drugih knjigah rada opisuje predmete – skulpture konjev, električna kolesa, svileno posteljnino. V tej piše o čevljih, o zelo specifičnih čevljih, ki so jim v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji rekli Teddy Boy. Čeprav so bili zelo dragi, si jih je kupila, ko je bila še zelo mlada, in zdelo se ji je, da je z njimi drugačna, elegantna in svobodna. Nekoč se je na potovanju z avtobusom ustavila v mračni angleški vasi, kjer se je zdelo, da ni več veselja in upanja. Spraševala se je, kako lahko tu sploh živijo mladi ljudje, da se ne zadušijo. Potem pa je v trgovini opazila, da ima prodajalka na sebi te čevlje, in pomislila je, da ima ta mlada ženska upanje, da si želi nekaj drugega in da bo kmalu zapustila vas. Čevlji so pomenili sanje, ambicijo in željo po nečem drugem. Deborah Levy je šepetalka čevljem.