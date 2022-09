Slovenke po številu kolajn najuspešnejše na evropskem prvenstvu

Slovenske balinarke so si na evropskem prvenstvu v Ljubljani priigrale kar šest kolajn in so bile po številu odličij najuspešnejša reprezentanca na tekmovanju. Najvišje sta posegli Tadeja Petrič in Nina Volčina, ki sta v štafetnem zbijanju osvojili drugo mesto.

Slovenski reprezentantki sta morali priznali premoč zgolj francoski navezi Ophelie Armanet-Annaele Barazzutti. V zanimivi finalni bitki sta bili tekmici boljši s 47:45. Slovenija je bila tudi v preostalih disciplinah zelo blizu zaključnim bojem.

Tadeja Petrič je srebrni kolajni v štafeti dodala še bronasto v igri v krog in dvojicah z Lauro Škoberne. Ana Pevec je bila bronasta v natančnem zbijanju in igri posamezno, Nino Volčina pa je le točka ločila od finala v hitrostnem zbijanju, v katerem se je z zlato lovoriko ovenčala Turkinja Inci Eze Öztürk.

V igri posamezno je naslov romal v roke Hrvatice Caroline Bajrić, v igri v krog je bila najboljša Srbkinja Milica Kolundžija, v natančnem zbijanju Francozinja Pauline Gouilloud, v igri dvojic pa sta slavili Turkinji Inci Ece Öztürk in Buket Öztürk.