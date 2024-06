Slovenke še do enega sedmega mesta

Slovenske plavalke Janja Šegel, Tina Čelik, Hana Sekuti in Tjaša Pintar so zadnji slovenski nastop na evropskem prvenstvu v Beogradu končale s sedmim mestom na 4 x 100 m mešano. Na vrhu so se zvrstile Poljakinje, Madžarke in Danke, Švedinje so za bronom zaostale dve desetinki sekunde.

V slovenski vrsti je vnovič odlično nastopila Tina Čelik v prsni predaji, ki je tekmo končala z dosežkom 1:07,88 in ekipo pripeljala na peto mesto, s 4:08,85 pa so debelo sekunde zaostale za državnim rekordom. S šestim finalom so Slovenke sicer popravile slovenski vtis, a ne gre spregledati, da so plavalci tudi na tretjem evropskem prvenstvu zaporedoma ostali brez kolajne, možnosti so bile tokrat zaradi okrnjene konkurence velike.