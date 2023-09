Slovenske kanuistke bronaste v Londonu

V Lee Valleyu pri Londonu se je na olimpijski progi začelo slalomsko svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Za Slovenijo uspešno, saj je že v prvi disciplini osvojila kolajno. Zanjo so v ekipni vožnji poskrbele kanuistke, Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak so zasedle tretje mesto.

Slovenke, ki so zbrale dve kazenski sekundi, so premagale le Britanke in Čehinje. Zaostanek četrtih na prejšnjem prvenstvu v Augsburgu za Britankami, ki dotika niso imele, je bil dve sekundi in 87 stotink. Tudi brez dotika do zlata ne bi mogle, lahko pa bile druge, če se jim ne bi zalomilo pri predzadnjih vratcih.

Kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, ki so branili zlato kolajno, dotika niso imeli, a so vseeno ostali brez odličja. Zasedli so nehvaležno četrto mesto, za bronom so zaostali dobro sekundo, izgubili so ga po slabše odpeljanemu srednjemu delu proge. Zmagali so Francozi pred Britanci in Italijani.