Umrl je Ivan Hribernik Hanza

Umrl je eden najbolj legendarnih igralcev v zgodovini celjskega športa in slovenskega nogometa Ivan Hribernik – Hanza. Z nogometom je začel pri Olimpu, ko se je Olimp združil s SK Celje v Kladivar, pa se je njegova pot nadaljevala v novem društvu. Leta 1953 je postal mladinski prvak Slovenije, pri 16 letih je prvič nastopil za člansko moštvo. Bil je napadalec s številko 10, ki sta si ga želela tako Olimpija kot Maribor.

Največja njegova uspeha sta uvrstitev s Kladivarjem v drugo jugoslovansko ligo (1964) in naslov pokalnega prvaka Slovenije (1964).Celjska desetica, ki so ga imenovali tudi čarodej iz Gaberja, je med letoma 1958 in 1978 za Kladivar igral 344 tekem in dosegel 101 gol. Hribernik je zbral tudi 11 nastopov za amatersko reprezentanco Jugoslavije in bil tudi njen kapetan.