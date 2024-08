Slovenske odbojkarice so si priigrale premierni nastop na SP

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo prvič v zgodovini nastopila na svetovnem prvenstvu. Z zmagama nad Izraelom in Estonijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 se je na svetovni lestvici povzpela za dve mesti. Zdajšnje 26. mesto ji prinaša tudi zgodovinski prvi nastop na SP. Svetovno prvenstvo za ženske bo prihodnje leto gostila Tajska, ki je bila v konkurenci z Vietnamom, Hongkongom in Indonezijo s kandidaturo najuspešnejša.

Poleg gostiteljic imajo nastop zagotovljen tudi svetovne prvakinje Srbkinje, ter po najboljše tri reprezentance s petih celinskih prvenstev – Brazilija, Argentina in Kolumbija, Kenija, Egipt in Kamerun, Turčija, Nizozemska in Italija, Dominikanska republika, ZDA in Kanada ter Kitajska, Japonska in Kambodža.

S spremembo pravil in razširitvijo števila udeleženk s 24 na 32 držav, si je nastop na svetovnem prvenstvu zagotovilo še 15 najboljših držav s svetovne lestvice, med njimi tudi Slovenija.

Slovenke, ki so pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo, sicer zadnjega tekmovanja v reprezentančnem koledarju za sezono 2024, na svetovni lestvici zasedale 28. mesto, so s kvalifikacijskima zmagama nad Izraelom in Estonijo v razvrstitvi napredovale za dve mesti. S tem so prehitele Kamerunke in tudi Slovakinje, sicer neposredne tekmice za uvrstitev na SP.

»Srčno upam, da to pomeni vzpon ženske reprezentančne odbojke, evropsko in svetovno prvenstvo pa dve lepi iztočnici za naprej. Dobile smo ekipno samozavest, zaupamo si in mislim, da se to vidi na igrišču. Po mojem mnenju imamo naslednjih nekaj poletij pred seboj nekaj lepega,« je povedala podajalka Eva Pavlović Mori.

Ob Slovenkah so se glede na lestvico FIVB na svetovno prvenstvo 2025 uvrstili še Poljska, Nemčija, Belgija, Češka, Portoriko, Ukrajina, Francija, Bolgarija, Kuba, Švedska, Mehika, Slovaška, Španija in Grčija.