Slovenske šahiste danes čaka boj za kolajne na olimpijadi

Slovenski šahisti so v 10., predzadnjem krogu šahovske olimpijade, ki se bo v nedeljo končala v Budimpešti, z 2;5:1,5 premagali pete nosilce Nizozemce in ostali pri vrhu. Slovenke so po dveh porazih tokrat visoko premagale Albanijo s 3:5:0,5.

Slovenski šahisti so v prejšnjem krogu s 3:1 presenetljivo premagali Norveško, za katero je igral in izgubil tudi prvi igralec sveta Magnus Carlsen. S tem so tedaj napredovali s 13. na peto mesto, po zmagi nad Nizozemsko so se zavihteli na tretje mesto.

Zelo hitro sta remija na prvih dveh slovenskih šahovnicah proti Nizozemcem podpisala naturalizirana Rusa Vladimir Fedosejev, ki je dan prej ugnal Carlsena, in Anton Demčenko. Prvi je točko razdelil s tridesetletnim rojakom Anishem Girijem, ki je bil že tretji na svetovni lestvici in desetletje in pol igra za novo domovino. Demčenko je remiziral z Jordenom van Foreestom.

Ključ do zmage proti tekmecem, vsi štirje Nizozemci imajo višje ratinge, sta imela tako v rokah Jan Šubelj v dvoboju z Erwinom L'Amijem in Matej Šebenik, ki je na četrti deski igral z Benjaminom Bokom in vpisal zmago, ki je tedaj pomenila najmanj neodločen končni izid. Ko je nekaj pozneje Šubelj v najdaljši "slovenski" partiji remiziral, je s tem pomembno zmago zagotovil svoji ekipi.

Laura Unuk. FOTO: ŠZS

V nasprotju s slovensko vrsto v odprti konkurenci so šahistke s precej višjimi ratingi od tekmic najprej dobile partiji na tretji in četrti deski, na katerih sta bili uspešni Lara Janželj in Vesna Mihelič. Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je nato odpravila Klean Shuqjo, Zala Urh pa za konec remizirala z Buruno Geske.