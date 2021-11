Slovenske šahistke turnir končale na 18., šahisti pa na 32. mestu

V Čateških toplicah se je danes končalo evropsko prvenstvo v šahu, ki bi moralo biti že lani, vendar pa so ga zaradi pandemije covida-19 z lanskega leta preložili na letošnje leto. Že pred zadnjim devetim krogom so lovoriko ubranile Rusinje, zlato pa so si prav v zadnjih dvobojih priigrali Ukrajinci pred Francozi. Slovenske šahistke so zasedle 18., šahisti pa 32. mesto.

Slovenija je v zadnjem krogu izgubila z Italijo z 1,5:2,5, Slovenke pa so s Turčijo igrale neodločeno 2:2. Jana Krivec je na četrti deski ugnala Cigdem Onur, na prvi in tretji sta s črnimi figurami remizirali Laura Unuk in Lara Janželj, Zala Urh pa je izgubila s Silo Caglar.

Matej Šebenik je na četrti šahovnici ugnal Lorenza Lodicija, kar je bila edina slovenska zmaga v odprti konkurenci ob zaključku tekmovanja. Najboljši slovenski velemojster zadnjega desetletja Luka Lenič je razdelil točko z Lucom Moronijem, soimenjaka Jure Borišek in Jure Škoberne pa sta izgubila.

Obe naši drugi ekipi sta bili kot gostiteljici turnirja v zadnjem krogu prosti. Slovenci 2 so med 39 ekipami pristali na 34. mestu, Slovenke 2 pa 23. med 31 reprezentancami.

Rusi šele na šestem mestu

V boju za vrh med šahistkami so edine med vsemi neporažene ostale Rusinje (18). Tudi Gruzinke (15) so si že pred zaključnim krogom zagotovile srebro, bron pa je pripadel Azerbajdžankam, ki so Nizozemke ugnale z 2,5:1,5 in na četrtem mestu z enakim zbirom točk pustile Ukrajinke; te so z 1:3 priznale premoč Rusinjam.

Ukrajinci, ki so s 3:1 premagali Gruzince, in Francozi so prvenstvo končali s 14 točkami. Po drugem dodatnem ratinškem kriteriju je lovorika pripadla prvim, oboji so namreč dobili tudi po 21,5 točke iz posamičnih dvobojev.

Francozi so z 2,5:1,5 ugnali Azerbajdžan. Bron je s 13 točkami osvojila Poljska, ki je s 3,5:0,5 presenetljivo nadigrala Gruzijo. Branilci naslova evropskih prvakov Rusi so le z 2,5:1,5 premagali Anglijo in končali šele na šestem mestu (12).