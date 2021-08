Slovenski borki uspešni v Srbiji

Tajda Ratajc je nanizala še sedmo zmago zapovrstjo. FOTO: Miha Šimnovec



Do novega uspeha v svojem značilnem slogu

Slovenski borkiinsta uspešno nastopili na prireditvi mešanih borilnih športov (MMA) združenja Serbian Battle Championship (SBC) na prostem pred športnim centrom v Odžacih. Obe sta namreč kletko omenjene srbske organizacije zapustili dvignjenih rok.Monika Kučinič, ki ima v svoji profesionalni statistiki MMA dve zmagi in en poraz, je v obračunu kategorije do 52 kilogramov po soglasni sodniški odločitvi premagala izkušenejšo Bolgarko(2 zmagi, 1 neodločen izid, 3 porazi). »Šampionka je nazaj!« je bil s predstavo svoje varovanke, ki si je za prikazano prislužila številne pohvale, zadovoljen trenerTajda Ratajc je novo zmago slavila v svojem značilnem slogu. Že v uvodni rundi dvoboja kategorije do 52 kilogramov je namreč z vzvodom na roki prisilila k vdaji Italijankoin ji tako prizadejala še drugi poraz. Za 33-letno Celjanko, ki je svoj čas veliko obetala kot judoistka pri najuspešnejšem slovenskem klubu Z'dežele Sankaku, je bil to že sedmi zaporedni profesionalni uspeh.»Zahvaljujem se družini in prijateljem, da me razumete in skupaj z mano trpite mojo pot. Vem, da me čaka še ogromno dela,« je sporočila Ratajčeva, ki ima še velike načrte v mešanih borilnih športih.