Slovenski in španski clasico, Liverpool proti Cityju

Stari športni teden je za nami, kaj prinaša novi? Veliko nogometa bo, zaradi svetovnega prvenstva v Katarju je treba namreč pohiteti s klubskim programom, košarkarsko se bo žogalo pod obroči, rokomet in slovenski hokej tudi bosta, začela se je nova sezona v National Hockey League ... V ponedeljek, 10. oktobra, bosta Kalcer Radomlje in Gorica s svojo tekmo ob 17.30 sklenila 12. kolo prve slovenske nogometne lige. V uzbekistanski metropoli Taškentu pa se bo nadaljevalo svetovno prvenstvo v judu.

Katar priganja

Mudi se zaradi katarskega mundiala, ta se bo začel 20. novembra, zato bodo s sporedom pohiteli tudi v nogometni ligi prvakov. V 4. kolu skupinskega dela v torek, 11. oktobra, izpostavimo obračune med Milanom in Chelseajem, zagrebškim Dinamom in Salzburgom Benjamina Šeška, ukrajinskim Šahtarjem iz Donjecka in Real Madridom v Varšavi, Paris Saint-Germainom in Benfico (vse ob 21. uri), Juventus pa mora zmagati na gostovanju v Haifi pri Maccabiju (18.45), drugače se lahko poslovi od nadaljevanja v elitnem klubskem tekmovanju.

Košarka v Evropi

Cedevita Olimpija v sredo, 12. oktobra, začenja s starocelinskimi nastopi in sicer v evropskem pokalu, ob 20. uri bo v Ljubljani tekmec turški Bursaspor. Tekmovanje pa je po moči le za evroligo. Liga prvakov bo seveda dejavna tudi v sredo, točke so izjemno pomembne, to vedo denimo tudi Napoli in Ajax, ki bosta obračunala v Italiji, Atletico Madrid Jana Oblaka in Brugge, Tottenham in Eintracht Frankfurt (vsi ob 18.45), spored ob 21. uri pa obsega dvoboje Glasgow Rangers: Liverpool, Bayer Leverkusen: Porto, Viktoria Plzen: Bayern, Barcelona: Inter (za Katalonce bo to izjemno pomemben obračun) in Sporting: Marseille. Liga prvakov je tudi v hokeju, SŽ Olimpija bo ob 19.45 letošnje nastope zaključila pri švicarskem Zugu. Za Anžeta Kopitarja se začenja NHL, v noči na sredo ob 4. uri Los Angeles Kings gosti Vegas Golden Knights.

Tudi med Realom in Barcelono je pričakovati iskrice. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Usa Today Sports

Rokometaši za EP

Brez najpomembnejše postranske stvari na svetu ne gre niti v četrtek, 13. oktobra, na sporedu so tekme evropske in konferenčne lige. Slovenski rokometaši odpirajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2024, ob 20. uri jih v mariborski dvorani Tabor čaka Bosna in Hercegovina.

V hokeju proti Turkom

Tudi v petek, 14. oktobra, bo klubski nogomet, prvi tekmi 13. kola 1. SNL sta Celje: CB24 Tabor (17.30) in Domžale: Bravo (20.15). V ligi ICEHL hokejska SŽ Olimpija gostuje v Salzburgu (19.15), SIJ Acroni Jesenice v celinskem pokalu na turnirju v Asiagu ob 16.30 igrajo z Buz Adamom iz Istanbula.

Odbojkarski derbi

V soboto, 15. oktobra, bo vroče v Stožicah, na sporedu je veliki slovenski nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom, akcija, vsaj na igrišču, se začne ob 20.15. Pred tem bosta v sklopu 13. kola ob 17.30 obračunala primorska tekmeca Koper in Gorica. V 3. kolu državnega prvenstva bo tudi veliki slovenski odbojkarski derbi, ob 20. uri si bosta vsak na svoji strani mreže nasproti stala ACH Volley in Calcit Volley. V celinskem hokejskem pokalu gredo Jeseničani (16.30) na novosadsko Vojvodino.

16.15 je čas začetka nedeljskega clasica med nogometaši madridskega Reala in Barcelone

Gostuje Crvena zvezda

Obliznimo si lahko prste, v nedeljo, 16. oktobra, nas čaka clasico, Real Madrid: Barcelona (16.15) v 9. kolu španskega nogometnega prvenstva. Ne le to, v 11. kolu angleške elitne lige se bosta srečala Liverpool in Manchester City (17.30), v 11. kolu francoske PSG in Marseille (20.45). Prva slovenska liga oziroma 13. kolo se sklene ob 17.30 v Murski Soboti (Mura: Kalcer Radomlje). Cedevita Olimpija v ligi ABA gosti Crveno zvezdo (17.00), rokometaši v kvalifikacijah za EP ob 19.30 v Prištini igrajo s Kosovom, Krim Mercator v ligi prvakinj ob 14. uri gostuje v Nemčiji pri Bietigheimu. ICEHL? Olimpija v 10. kolu (17.30) gosti Bolzano, Jesenice ob 20.30 v celinskem pokalu nastopajo proti Asiagu. V motošportih je ob 5. uri VN Avstralije v razredu motoGP na Phillip Islandu, v okolici Kobarida bo reli Soča za državno prvenstvo.