Slovenski judo storil korak naprej tudi na diplomatskem parketu

Judo zvezo Slovenije (JZS), eno od najuspešnejših športnih organizacij na sončni strani Alp, je konec lanskega septembra kot predsednik prevzel Lovrencij Galuf. Kot je 50-letni podjetnik iz Šmarja pri Jelšah, ki že dolgo živi v Mariboru, ocenil v pogovoru za Delo, je njegova ekipa v tem obdobju naredila opazen napredek, zelo dejavni je bila tudi na mednarodni sceni, naši judoisti pa nadaljujejo tradicijo osvajanja kolajn na največjih tekmovanjih.

Galuf nam je razkril višino in strukturo proračuna JZS, odgovoril nam je tudi na vprašanje o prihodnosti Tine Trstenjak in Ane Velenšek, opisal nam je Marjana Fabjana in nam pojasnil tudi, kako se bo na volitvah predsednika OKS odzvala JZS.