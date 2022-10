Slovenski judo v pričakovanju udarnega konca tedna

V soboto se bosta predstavila Kaja Kajzer (do 57 kg ) in Martin Hojak (do 73 kg), v nedeljo pa še branilka srebra z lanskega prvenstva v Budimpešti Andreja Leški (do 63 kg). Zaradi bolezni je Hojak pred novinarske mikrofone prvič stopil šele na prizorišču v SP v Uzbekistanu. Tik pred SP je imel virozo, izgubil štiri dni treninga, vseeno pa optimistično pričakuje boje.

»Glava je na mestu,« pred tekmo pravi Ljubljančan, znan po tem, da je fizično vedno v zelo dobri formi. »Želim si, da bom med borbo sposoben tudi prave ostrine uma in izbral pravilne prijeme in mete.«

Zanimivo je, da je eden od judoistov, ki si tekmecev in žreba ne ogleda vnaprej vse do nekaj minut pred nastopom: »To se mi je kar obrestovalo. Morda je prav kar delam, morda so treningi boljši, ne vem. A sistema, da smo prej pregledali 1001 posnetek, ne uporabljam več. Vem pa praktično za vse nasprotnike, kaj lahko od njih pričakujem. Skušam si razbremeniti glavo.«

Hojak bo v soboto v kategoriji do 73 kg najprej stopil na tatami s Poljakom Wiktorjem Mrowczynskim. Vsaj na papirju je premagljiv tudi Romun Adrian Sulca, a za četrtfinale in popoldanskem boje bo treba zmagati trikrat.

Ni še tam, kjer bi si želela biti

Kaja Kajzer se je dolgo vračala po porazu v tekmi za bronasto odličje na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer si je poškodovala nogo.

»To je šele moja druga tekma po OI in definitivno nisem tam, kjer bi si želela biti,« pravi tekmovalka Bežigrada, ki pa tako kot ostali reprezentanti upa na čim boljši uspeh in na pomembne točke za svetovno lestvico v boju za nastop v Parizu 2024. »Če bo dnevna forma res dobra, pa mislim, da lahko tudi v Taškentu premagam prav vsako tekmico,« še dodaja mlada Ljubljančanka.

V strokovnem štabu pa so prepričani, da je Kajzerjeva sposobna tudi presenetiti. Njena prva tekmica v soboto bo Poljakinja Julia Kowalczyk, bronasta s SP v Tokiu, ki pa jo je mlada Ljubljančanka na velikih tekmah sicer dvakrat že premagala in prav uvod bo morda celo najzahtevnejša naloga na poti proti odločilnim bojem.

V primeru zmage sledi borba z Kubanko Arnaes Odelin Garcia, lansko vseameriško prvakinjo in letošnjo podprvakinjo. To bi za Kajzerjevo pomenilo četrtfinale, kjer bi se po vsej verjetnosti pomerila z aktualno evropsko prvakinjo Timno Nelson Levy iz Izraela, ki jo je Ljubljančanka na zadnjih treh dvobojih premagala.

Vse, kar ne bo odličje, bo za Andrejo Leški razočaranje

Nedelja je rezervirana za trenutno prvo slovensko tekmovalko Andrejo Leški, ki je tako kot Hojak in Kajzerjeva varovanka uzbekistanskega trenerja Andreja Šturbabina pri Bežigradu.

»Grem po kolajno. Vse kar ne bo odličje bo razočaranje. Če je ne bo, me to sicer ne bo ustavilo, ampak cilj je jasen. Sem pripravljena, verjamem vase, malo pa bo vplival žreb in dan. A če hočeš biti najboljši na svetu, moraš premagati vse nasprotnike," je pred odhodom proti svileni cesti povedala Koprčanka »na začasnem delu« v Ljubljani.

»Zadnja dva meseca so bile priprave res dobre. Fizično in mentalno sem dobro pripravljena in to je osnova, da bi mi uspelo izenačiti pričakovanja z realnostjo,« je še povedala tekmovalka.

V sloviti Humo Areni bo slovenska reprezentantka četrta nosilka, zato je v uvodnem kolu prosta, nato pa jo kot zahtevna ovira čaka nizozemska prvakinja, ki je del močne ženske zasedbe iz dežele tulipanov.