Slovenski nastopi končani brez polfinala

Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Budimpešti so slovenski plavalci danes sklenili nastope. Za konec je Neža Klančar v kvalifikacijah na 50 m prosto zasedla 19. mesto, Tara Vovk pa na 50 m prsno 23.

Najprej je v vodo skočila Klančarjeva. Plavalka ljubljanske Olimpije je s 25,47 dosegla najboljši izid v sezoni in za vsega 13 stotink zgrešila polfinale. Ob dejstvu, da ima pol sekunde boljši osebni in slovenski rekord, je bil ta teoretično dosegljiv, a je 22-letna reprezentantka velik del pripravljalne sezone izgubila zaradi operacije rame in še ni v 100-odstotni formi. To napoveduje za evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu konec julija in v začetku avgusta v Rimu.

»Očitno je ta trenutek to moj maksimum, upam pa, se bo forma na naslednjih tekmah še malo dvignila. Po težkem letu sem vseeno pričakovala, da bom plavala malo hitreje in tudi v polfinalu, ampak tokrat očitno ne,« z dosežkom ni bila zadovoljna Klančarjeva.

»Po težkem letu se Neža vrača na velika tekmovanja. Zadnje čase smo se zelo lovili z občutki v vodi. Več časa smo zaradi SP namenili hitrosti, kar pa ni obrodilo želenih sadov,« pa je dodal trener Tomaž Torkar.

S 24,40 je bila najhitrejša 28-letna Švedinja Sarah Sjöström, a favoritinje v kvalifikacijah še niso pokazale vsega.

Neža Klančar je za 13 stotink sekunde zgrešila polfinale. FOTO: Uroš Hočevar

Tara Vovk je marca leto v ZDA presenetila z novim slovenskim rekordom na 50 m prsno 31,12. V Duna Areni pa je z 31,61 danes nastopila zelo solidno, vendar ne dovolj hitro za preboj v popoldanski del. Dosežek je zadostoval za 23. mesto, realno pa je bil zanjo polfinale, za katerega je bilo treba plavati 31,02, kar precej oddaljen.

»Glede na to, da je bil to moj prvi nastop na SP, sem zadovoljna, čeprav bi si rezultatsko želela več. Do sredozemskih iger bom poskusila odpraviti nekaj napak in upam, da bom tam blizu medalje, do avgustovskega evropskega prvenstva pa imam še čas, da natreniram zadnjih 10 metrov, kjer sem imela preveč zavesljajev v prazno,« je po premieri na SP povedala Vovkova, ki je bila nekaj slabša tudi zaradi prebolelega covida, na EP v Rimu pa meri na finale.

Najhitrejša je bila 19-letna Južnoafričanka Lara van Nikerk z novim afriškim rekordom 29,77, s katerim je napovedala dvoboj najstnic za zmago. Le tri stotinke sekunde je bila od nje počasnejša 17-letna Italijanka Benedetta Pilato, ki se je kot edina še spustila pod mejo 30 sekund.