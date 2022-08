Slovenski odbojkarji za konec skupinskega dela še z Nemci

V skupini D bo to bržčas obračun za končno drugo mesto, potem ko je Francija z zmagama proti Nemčiji in Sloveniji na dobri

poti do prvega. Varovanci Gheorgheja Crețuja, romunskega stratega na slovenski klopi, so bili v nedeljo blizu zmage proti aktualnim olimpijskim prvakom ter zmagovalcem lige narodov, a so se Francozi v četrtem nizu rešili in nato v petem zanesljivo ugnali slovensko četo.

»Štiri nize smo igrali odlično, a vendarle je treba priznati, da so bili Francozi še za odtenek boljši, predvsem pa so imeli več telesne moči,« je po nedeljski poslastici pred več kot 11.000 glasnimi navijači v Stožicah dejal Tonček Štern. Slovenski korektor je na tekmi proti Franciji dosegel 16 točk, prav toliko jih je zbral tudi kapetan Tine Urnaut, dve več pa je vknjižil Klemen Čebulj. Tudi proti Nemčiji bodo morali biti slovenski odbojkarji dobro razpoloženi, saj gre za kakovostno zasedbo, ki je v petek v prvem kolu v skupini D pošteno namučila Francoze.

Čeprav so izgubili z 0:3, so bili v vsakem nizu blizu, v zadnjih dveh pa so tudi močno vodili, a v zaključkih zapravili prednost. V nedeljo so nato ugnali Kamerun prav tako s 3:0 v nizih in so v skupini D na tretjem mestu s tremi točkami. Točko več imajo drugi Slovenci, Francozi jih imajo na vrhu pet, Kamerunci pa so na dnu brez točk.

Dvoboj Slovenije in Nemčije se bo v Stožicah začel ob 20.30, Kamerun in Francija pa se bosta udarili tri ure prej. V Ljubljani bosta v torek še obračuna skupine B med Brazilijo in Katarjem (11.00) ter Japonsko in Kubo (14.00). V Katovicah bodo v skupini C igrali Mehičani in Bolgari (17.30) ter Poljaki in Američani (20.30).

