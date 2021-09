Odličen začetek Slovencev, +5 v prvem nizu

Selektor Alberto Giuliani se je v obračun odločil kreniti s postavo Tonček Štern, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Jani Kovačič. Domača reprezentanca je tudi tokrat računala na izjemno glasno podporo s tribun, ki je češko izbrano vrsto letos že ponesla do neslutenih višav. Tudi Slovence podpira nekaj sto navijačev. Po izenačenju na 1:1, prvo točko so z uspešnim blokom osvojili domačini, so naši odbojkarji po več izmenjavah in predolgem udarcu Čehov prvič na tekmi povedli z 2:1. Čehi so imeli veliko težav z iznajdljivimi akcijami svojih tekmecev, ki so z zabijanjem Šterna povedli s 4:2, nato pa po zaslugi kapetana Urnauta prvič tudi s +3 (8:5) in +4 (9:5) in +5 (10:5).



Čehi so po tem, ko so prvenstvo otvorili s spektakularno zmago nad Slovenci, v ponedeljek iz boja za najvišja mesta izločili aktualne olimpijske prvake Francoze. Slovenski odbojkarji so si nastop v četrtfinalu evropskega prvenstva zagotovili po zmagi s 3:1 v osmini finala proti Hrvaški, Čehi pa so z zelo dobro predstavo presenetili Francoze.



Reprezentanci, ki sta se srečali že v okviru skupine B, ko so bili s 3:1 uspešnejši Čehi, se bosta tako med seboj pomerili še za uvrstitev v polfinale. Slovenski selektor Alberto Giuliani vlogo favoritov predvsem zaradi domačega terena prepušča tekmecem.



V skupinskem delu je Slovenija sicer po porazu proti Italiji (0:3) ter treh zmagah proti Črni gori (3:0), Belorusiji (3:0) in Bolgariji (3:0) osvojila drugo mesto za Italijo, Češka pa je bila z dvema zmagama in tremi porazi tretja. Pred letošnjim evropskim prvenstvom sta se Slovenija in Češka v zadnjih letih srečali dvakrat. Na tekmi svetovne serije v Seulu leta 2017 so bili s 3:1 boljši slovenski odbojkarji, ki so se veselili tudi zmage v obračunu kvalifikacij za olimpijske igre januarja lani v Berlinu.

Zmagovalec obračuna med Češko in Slovenijo se bo v polfinalu v poljskem Gdansku pomeril s Poljsko, ki je v torkovem polfinalnem obračunu ugnala Rusijo s 3:0 v nizih.

