Slovenski upi mladinski evropski prvaki

Slovenski upi v slalomu na divjih vodah so odlično štartali v mladinsko evropsko prvenstvo v Čeških Budjejovicah. Že uvodni dan so se namreč v našem zastopstvu veselili zlate lovorike, s katero so se ovenčali kajakaši Atej Zobec Urbančič, Žiga Lin Hočevar in Rene Jeklin, ki so bili razred zase na ekipni tekmi.

Mladi slovenski kajakaši so na Vltavi premočno zmagali pred Nemci, pred katerimi so imeli v cilju več kot dvanajst sekund naskoka, na tretjem mestu pa so pristali Italijani, ki so za našimi tekmovalci zaostali za skoraj 17 sekund.

Na ekipni preizkušnji mlajših članic (do 23 let) so bile Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Sara Belingar pete, na tem položaju so končale tudi mladinke Naja Pinterič, Sara Globokar in Ema Lampič, moštveno tekmo mlajših članov pa so Marko Petek, Tine Kancler in Ulan Valant končali na osmem mestu.

V posamični konkurenci so se med mlajšimi člani v sobotni polfinale prebili Eva Alina Hočevar, Ulan Valant, Tine Kancler, Marko Petek, med mladinci pa Sara Globokar, Atej Zobec Urbančič in Žiga Lin Hočevar.