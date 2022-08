Slovenski zmaji proti oranžnemu zmaju

V ndaljevanju preberite:

Slovenija je nared za jutrišnji začetek svetovnega prvenstva v odbojki, tako organizacijsko kot igralsko. Domači odbojkarji, ti bodo skupinski del mundiala in začetne izločilne boje odigrali v dvorani Stožice, so namreč v zadnji pripravljalni tekmi ugnali Iran s 3:0. Igralni koncept je bil postavljen že na treningih, v kratkem času ga je skušal kar najbolje uveljaviti novi slovenski selektor Gheorghe Crețu. V praksi pa se s tekmami, Slovenija je pred Iranom ugnala že Egipt in Turčijo, sestavlja v pravšnji mozaik za petkov uvod s Kamerunom (20.30).