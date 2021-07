Španci zaradi prekomerne teže niso mogli vzleteti

Letalo španske letalske družbe Iberia je namreč sobotni let s 14.25 prestavila na 23.00, razlog za to pa je prekomerna teža opreme, ki so jo športniki in njihovi spremljevalci želeli odnesti s seboj. Iz Iberie so sporočili, da je bila teža kar 25 odstotkov višja od običajne.



Kot poroča AFP, bi prevelika teža predstavljala nevarnost, drugi razlog, zakaj so prestavili let, pa so bile visoke temperature. Te so v Madridu, od koder potujejo olimpijci, danes presegle 40 stopinj. V delegaciji je sicer 221 ljudi, med njimi tudi predsednik španskega komiteja Alejandro Blanco.



Prva delegacija španskih olimpijcev je v Tokio odpotovala prejšnji četrtek.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: