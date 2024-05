Španija ima svoj clasico, tu pa je slovanski

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so po dveh zmagah na uvodnem turnirju letošnje lige narodov v turški Antalyi nad Nizozemsko in Francijo na svetovni razpredelnici napredovali za eno mesto na šesto, prehiteli so Argentino, ki je izgubila z Japonsko in Brazilijo. Torej, pot na olimpijske igre v Pariz je na široko prehodna, za konec turškega igranja pa Slovence danes in jutri ob 13. uri čakata še obračuna proti Kanadi in Poljski. V dveh dneh se bodo drug proti drugemu soočili eni od najboljših trenerjev na svetu. Ne, ne gre za »pragmatičnega« Carla Ancelottija, tudi pozabite na clasico med Real Madridom in Barcelono. Na vrsti bo namreč slovanski clasico med odbojkarskima reprezentancama Slovenije in Poljske.