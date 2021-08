Spektakel na Pohorju, tudi Slovenci z vročim adutom

Na Pohorju bo spektakel. FOTO: Tomi Lombar

Maribor bo konec tedna gostil najboljše gorske kolesarje v spustu. Po preizkušnjah v evropskem pokalu in na evropskem prvenstvu bo v nedeljo, 15. avgusta, na vrsti še tekma za svetovni pokal, na kateri bo v središču pozornosti nova evropska prvakinja, domačinkaSlovensko javnost je 27-letnica iz Lepe Njive že v nedeljo v spustu na EP na Pohorju navdušila z drugim naslovom evropske prvakinje. Pred to nedeljo se je naziva najboljše na stari celini veselila še leta 2018 v portugalski Lousi, v letih 2016 in 2019 pa je bila podprvakinja.To je bila sicer že osma kolajna slovenskih tekmovalcev in tekmovalk v vseh starostnih kategorijah na evropskih prvenstvih s spustu, od tega šesta med člani in članicami. Od tega se je Hrastnikova podpisala pod štiri kolajne, preostali uvrstitvi na oder za zmagovalce pa imataleta 2013, ko je bil tretji, in, ki je evropski prvak postal leta 2015.V Bike parku na Pohorju, kjer bo potekala tretja tekma za svetovni pokal v letošnji covidno zelo zahtevni sezoni, je tako Hrastnikova dobila prave občutke. Že pred tem pa je bila v vrhu na prejšnjih preizkušnjah za svetovni pokal v tem letu, ko je bila v francoskem Les Getsu peta, v avstrijskem Leogangu, kjer je lani dosegla uspeh kariere z bronasto kolajno na SP, pa je bila tretja. V ženski konkurenci se bo poleg Hrastnikove po progi spustila še, ki je bila na EP 11.V moški konkurenci bodo na startu kvalifikacijske vožnje trije Slovenci. Poleg Jureta Žabjeka, v zadnjih letih najbolj uspešnega slovenskega tekmovalca v svetovnem pokalu, bo visoko meril še. Slednji je bil na EP najboljši Slovenec s 13. mestom, Žabjek je bil v nedeljo mesto za njim. Nastopil bo tudi. Med mladinci bo v Mariboru slovenske barve zastopalMladinci se bodo prvi podali na stezo v Bike Parku na Pohorju, in sicer ob 9.45. Članice bodo začele ob 12.30, za njimi pa se bodo na pot podali tudi člani. Vstopnice za navijače znašajo 8 evrov ob izpolnjevanju pogojev PCT. S kvalifikacijskimi vožnjami se bo glavni del sporeda začel že v soboto, celoten konec tedna pa bo veljal poseben prometni režim, za javnost pa sta že od 8. avgusta zaprti tudi obe parkirišči pod Pohorjem (pod spodnjo postajo gondole in Habakukom).Prav tako organizatorji naprošajo vse, ki si bodo prišli ogledat tekme, da se pod Pohorje odpravijo z javnim prevozom (linija 6), saj h karti spada tudi brezplačni prevoz z avtobusom, ali pa se pripeljejo s kolesi. Podaljšan bo tudi vozni red vzpenjače, ki bo tako delovala do 23. ure.