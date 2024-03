Spektakularno odprtje kolesarske sezone v trgovini Hervis

V trgovini Hervis v trgovskem centru Citypark boste imeli na vznemirljivi prireditvi enkratno priložnost srečati zvezde ekipe Bahrain Victorious. Dogodek, ki bo v torek, 26. marca 2024, od 17. ure naprej, ne bo le srečanje z vrhunskimi kolesarji, ampak tudi priložnost, da iz prve roke izveste več o svetu profesionalnega kolesarstva. Za vse, ki obožujejo kolesarstvo, in športne navdušence bo to nepozabna izkušnja, polna navdiha in strasti do kolesarjenja.

Osrednji gostje priredeitve – nekdanji italijanski kolesarski as Sonny Colbrelli, eden najboljših slovenskih kolesarjev Matej Mohorič in generalni direktor Merida Europe GmbH Andreas Rottler – bodo z vami delili vpoglede v najnovejše inovacije in trende v kolesarstvu. Ekipa Bahrain Victorious, ki je znana po svojem neomajnem duhu in izjemnih uspehih na mednarodnih tekmovanjih, simbolizira strast do kolesarstva in neustavljivo željo po zmagi.

Merida kot ključni partner ekipe Bahrain Victorious je sinonim za inovacije in kakovost v kolesarskem svetu. Specializirana za izdelavo visokokakovostnih cestnih, gorskih in električnih koles je Merida zavezana razvoju tehnologij, ki kolesarjem omogočajo preseganje lastnih meja. S svojo bogato zgodovino in neprekinjenim prizadevanjem za izboljšanje Merida ostaja v ospredju industrije, kar dokazujejo tudi njeni izjemni dosežki, kot sta prva uvrstitev proizvajalca koles na tajvansko borzo in pridobitev certifikata ISO za kakovost.

Na prireditvi boste imeli priložnost odkriti najnovejše modele priznanih blagovnih znamk in se prepustiti svetu vrhunske kolesarske opreme. Pripravljene so posebne ponudbe, ki vam bodo omogočile, da svojo strast do kolesarjenja dvignete na povsem novo raven. Ne zamudite priložnosti za strokoven nasvet in osebno izkušnjo, ki bo vaše kolesarske avanture naredila še bolj nepozabne.

Med srečanjem z ekipo Bahrain Victorious boste lahko izkusili zgodbe iz prve roke, ki presegajo zgolj tekmovanja in dirke. Gre za zgodbe o vztrajnosti, premagovanju ovir in neomajni volji do zmagovanja, ki so zaznamovale kariere kolesarjev, kot sta Sonny Colbrelli in Matej Mohorič. Seveda pa bo dovolj časa tudi za avtogram ali dva!

Sonny Colbrelli, znan po svoji neustavljivi borbenosti in izjemnih rezultatih, kot je zmaga na prestižni dirki Paris-Roubaix, je pravi navdih za vse, ki se srečujejo z izzivi. Njegova zgodba je dokaz, da lahko s trdim delom in odločnostjo premagamo vsako oviro. Kljub nepričakovani upokojitvi zaradi zdravstvenih težav Sonnyjeva strast do kolesarstva ostaja neomajna in navdihujoča.

Matej Mohorič FOTO: Tommaso Pelagalli/Sprintcyclingagency

Matej Mohorič, ki velja za enega najbolj talentiranih slovenskih kolesarjev, bo delil svoje izkušnje z vzponi in padci v karierni poti, ki so ga pripeljali do zmag na nekaterih največjih kolesarskih dirkah na svetu, vključno z Milano–San Remo in etapnimi zmagami na Tour de France. Dejstvo je, da je eden redkih kolesarjev, ki so osvojili vse etape na vseh treh dirkah Grand Tour, njegova neverjetna zmaga na UCI Svetovnem prvenstvu v gravel kolesarjenju pa je le še en dokaz, da je Matej pravi mojster kolesarstva, sposoben prilagajanja in zmagovanja v različnih disciplinah.

Ta posebni dogodek v trgovini Hervis ne bo samo priložnost za srečanje s kolesarskimi legendami, ampak tudi za vpogled v inovativni svet Meride. Kot vodilni proizvajalec koles je Merida zavezana razvoju tehnologij, ki ne samo da izboljšujejo zmogljivost koles, ampak tudi zagotavljajo varnost in udobje kolesarjev. Raziskovalno-razvojni center v Nemčiji je srce Meridinih inovacij in tam inženirji in oblikovalci skupaj ustvarjajo kolesa, ki postavljajo nove standarde v industriji. Meridina e-kolesa, znana po svoji zanesljivosti in inovativnosti, so odlična izbira za tiste, ki želijo raziskovati svet na dveh kolesih z dodatno pomočjo električnega pogona.

Poleg srečanja s kolesarskimi zvezdami in odkrivanja najnovejših inovacij bodo obiskovalci lahko izkoristili tudi naše kolesarske storitve, ekskluzivne ponudbe in popuste za širok izbor kolesarske opreme. Od visokokakovostnih koles različnih blagovnih znamk, kot so Merida, Rog, Elan, KTM, Puch, MARIN in X Fact, ter dodatkov do najnovejše kolesarske mode, vse, kar potrebujete za popolno kolesarsko izkušnjo, je na voljo v trgovini Hervis – največji kolesarski trgovini v Sloveniji; ta se razprostira v dveh nadstropjih na kar 3500 m2!

Kolesarska trgovina Hervis Citiypark FOTO: Hervis

Udeleženci prireditve bodo imeli priložnost izvedeti več o najnovejših trendih in tehnologijah v kolesarjenju, vključno z razvojem električnih koles, ki so v zadnjih letih postala nepogrešljiv del kolesarskega sveta. Lahko pa preizkusite brezplačno storitev merjenja s pomočjo naprave Smartfit Q4, ki obiskovalcem omogoča, da najdejo popolno kolo za svoje potrebe. Ta revolucionarna tehnologija zagotavlja natančno prileganje kolesa posamezniku, kar povečuje udobje in učinkovitost pri kolesarjenju.

Vabimo vas, da se nam pridružite na tem nepozabnem dogodku, na katerem se bo strast do kolesarstva združila z inovacijami in izjemnimi dosežki. Ne glede na to, ali ste izkušen kolesar ali pa se šele podajate v svet kolesarjenja, bo ta prireditev ponudila nekaj za vsakogar. Pridružite se nam v torek, 26. marca 2024, od 17. ure naprej v trgovini Hervis v trgovskem centru Citypark in bodite del zgodbe o uspehu, inovacijah in neustavljivi strasti do kolesarjenja.

Naročnik oglasne vsebine je Hervis