Špela Ponomarenko Janić za las zgrešila kolajno

Slovenska kajakašica Špela Ponomarenko Janić je na evropskem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Szegedu na Madžarskem zasedla nehvaležno četrto mesto na 200 metrov. Bronasto kolajno je zgrešila za vsega 27 tisočink sekunde.

Izkušena 42-letna Primorka se je po uspešnem nastopu v kvalifikacijah neposredno uvrstila v finale, v njem pa za las ostala brez želenega odličja. Zmago je slavila je domača reprezentantka Anna Lucz s časom 39,543 sekunde, v tesnem boju za preostali mesti na odru za zmagovalke pa je najkrajšo potegnila prav slovenska tekmovalka. Druga je bila Poljakinja Katarzyna Koldziejczyk (+ 0,737), tretja pa Danka Bolette Iversen (+ 0,787). Ponomarenko Janićeva je zaostala za 0,814 sekunde.

Anže Urankar in Rok Šmit sta prav tako nastopila v finalu na 200 metrov v dvojcu. Z zaostankom slabih šestih desetink sekunde sta zasedla sedmo mesto. Pred tem sta v polfinalu na 500 metrov končala na zadnjem devetem mestu. Urankar bo v finalu na 200 metrov med posamezniki nastopil jutri.

V finale sta na 500 m v dvojcu napredovali Anja Osterman in Mia Medved. Na drugem mestu sta zaostali le za rusko navezo Svetlana Černigovska in Anastasija Dolgova. Finale bo v nedeljo. Še pred tem Ostermanovo in Medvedovo jutri čaka finale na 200 metrov.

Ostermanova je bila v polfinalu na 500 metrov med posameznicami v svoji skupini zadnja, deveta.

V nedeljo bosta od Slovencev nastopila še kajakaša Anja Štebljaj in Jošt Zakrajšek na posamičnih tekmah na 5000 metrov.