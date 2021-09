Srbi in Poljaki prvi polfinalisti

Reprezentanci Srbije in Poljske sta prvi polfinalistki odbojkarskega evropskega prvenstva. Danes so v Gdansku na poljskem severu Srbi v prvem četrtfinalnem obračunu s 3:0 (23, 20, 25) ugnali Nizozemsko, Poljaki pa so bili s 3:0 (14, 24, 19) boljši od Rusije. Poljaki med najboljšimi štirimi čakajo na zmagovalca sredinega obračuna med Slovenijo in Češko.



Srbi, ki branijo naslov izpred dveh let, ko so v finalu ugnali prav slovensko izbrano vrsto, so v izenačenem uvodu po vodstvu Nizozemcev s 23:22 dobili tri zaporedne točke in osvojili prvi niz. Drugega so dobili bolj prepričljivo po udarnem začetku, prednosti pa niso več izpustili iz rok. V tretjem nizu so imeli varovanci nekdanjega selektorja slovenske izbrane vrste Slobodana Kovača ves čas prednost, a so Nizozemci na koncu celo povedli s 24:23. Vseeno se je niz s 27:25 končal v korist branilcev naslova.Ti so tako ostali v igri za tretjo zlato kolajno na EP, potem ko so bili poleg zadnjega EP najboljši še leta 2011 na prvenstvu v Avstriji in Češki.



Poljaki so v drugem današnjem obračunu zanesljivo premagali Rusijo. Prvi niz so dobili kar s 25:14, drugi pa je bil bolj tesen. Domačini so ga dobili šele v končnici, ko so izkoristili drugo žogo za osvojitev niza. V tretjem nizu so bili gostitelji znova prepričljivi in slavili s 25:19. Poljaki bodo skušali na domačih tleh, zaključni del EP bo v celoti potekal v Gdansku, priti do drugega naslova. Prvič so na vrhu stali leta 2009 v Turčiji.



Na zadnjem prvenstvu jih je v polfinalu ustavila slovenska izbrana vrsta. Ta bi lahko bila znova tekmica Poljakov v polfinalu, a mora za to v sredinem četrtfinalu ugnati domačo Češko v Ostravi (19.00). Pred tem bo ob 16. uri še dvoboj Italije in Nemčije. Zmagovalec tega obračuna se bo pomeril s Srbijo.

