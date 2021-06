Srbsko odbojkarico kljub opravičilu kaznovali zaradi žaljive kretnje

Gesto z rasistično obarvanim pomenom, uperjeno proti Azijcem, si je odbojkarica privoščila 1. junija na tekmi s Tajsko v ligi narodov v Riminiju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sanjo Đurđević so kamere ujele, kako je s prsti zožila oči. Gre za kretnjo, ki bi jo bilo možno razumeti kot žaljivo do pripadnikov azijskih narodov, kar je sprožilo ogorčenje ljubiteljev odbojke na spletu. Nekaj tisoč ljudi je celo podpisalo peticijo s pozivom mednarodni zvezi, naj vendarle ukrepa proti takšnim neprimernim dejanjem.



Igralka se je za to potezo opravičila, opravičilo pa je objavila tudi Odbojkarska zveza Srbije, ki je incident označila za »popoln nesporazum«, hkrati pa izrazila obžalovanje zaradi »nesrečne geste«. Svetovna federacija je ob tem srbsko zvezo kaznovala še s plačilom globe v višini 20.000 švicarskih frankov (18.343,86 evra).

Zaveda se napake

»Iskreno se opravičujemo tajski ekipi, prebivalcem Tajske in vsem, ki jih je to dejanje prizadelo,« je srbska zveza zapisala na Facebooku. »Prosimo, da ne prenapihujete tega. Sanja se zaveda svoje napake in se je takoj opravičila celotni tajski ekipi. Soigralkam je želela pokazati, da naj se bolj osredotočijo na obrambo, ni mislila biti nespoštljiva. Seveda je bilo to njeno dejanje obžalovanja vredno.«



Kot so sporočili iz svetovne odbojke, bodo denar namenili boju proti diskriminaciji v športu oziroma izobraževalnim programom o kulturni raznolikosti. Đurđevićeva Srbiji ne bo mogla pomagati na tekmah z Belgijo in Kanado.



Incident v odbojkarski dvorani je sovpadel z naraščajočo sovražnostjo in nestrpnostjo proti Azijcem, pogojeno z informacijami o azijskem oziroma kitajskem izvoru pandemije novega koronavirusa. V Združenih državah Amerike je zagovorniška skupina Stop AAPI sporočila, da je lani po vsej državi prejela več kot 2800 poročil o incidentih, ki so temeljili na sovraštvu in so bili usmerjeni proti azijskim Američanom in pacifiškim otočanom.

