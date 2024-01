Srbu se je zatresla roka, madžarski vrtec v polfinalu

Pred slovensko vaterpolsko reprezentanco je v soboto tekma za 13. mesto na EP proti Slovaški, po razburljivem petkovem večeru pa so znani tudi polfinalisti – Hrvaška, Italija, Madžarska in Španija.

Najlažje je imela slednja, ki je odpihnila Romunijo s 23:7, tudi domača reprezentanca je bila v Zagrebu, kjer je bil med gledalci tudi nogometni selektor Zlatko Dalić, prepričljivo boljša od Grčije (13:8), še za en gol višje – 14:8 – je Italija odpravila Črno goro.

Najbolj napeto pa je bilo v srbsko-madžarski vaterpolski klasiki. Naši vzhodni sosedje so na to prvenstvo prišli v močno pomlajeni zasedbi, brez kar 7 igralcev udarne postave, ki je lani osvojila naslov svetovnega prvaka. Že uvrstitev v četrfinale je bila presenetljiva, v tem pa so se Madžari odločno zoperstavili srbskim favoritom in jih ugnali po izvajanju petmetrovk. Pri slednjih se je Marku Raduloviću tako zatresla roka, da je izpustil žogo in strela sploh ni izvajal. Na nasprotni strani pa je Gergő Fekete zadel v polno in Madžarski priigral polfinale s Hrvaško. V drugem polfinalu se bosta pomerili Italija in Španija.