Strelci na Poljskem z najmočnejšimi orožji

Na letošnjih evropskih igrah v Krakovu bodo vsa tekmovanja v strelstvu na sporedu v 235 km oddaljenemu Vroclavu. Slovenija bo v Šleziji nastopila z vsemi svojimi najmočnejšimi orožji v zračnem in malokalibrskem orožju ter puški šibrenici, največ možnosti za odmeven izid pa imata Živa Dvoršak in Boštjan Maček.

Enaintridesetletna Ljubljančanka je v tej sezoni prikazala toplo-hladne predstave. Najboljši izid na tekmah za svetovni pokal je dosegla v Limi v Peruju, ko se je prebila v veliki finale, nato pa osvojila osmo mesto v disciplini zračna puška na 10 metrov.

V tej disciplini bodo slovenske barve poleg trikratne olimpijke iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021 ter šestkratne finalistke na evropskih prvenstvih – v danskem Odenseju 2013 je osvojila bronasto kolajno – zastopale še Urška Hrašovec in Klavdija Jerovšek, ki merijo na visoka mesta tudi v ekipni konkurenci.

Dvoršakova, Jerovšek in Urška Kuharič bodo nastopile na posamični in ekipni tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov, Denis Bola Ujčič v disciplinah hitrostrelna pištola 25 metrov ter pištola 25 metrov. V slednji disciplini se ji bo na posamični tekmi pridružila še Jagoda Tkalec, na ekipni tekmi pa tudi Sonja Benčina, sicer aktualna državna prvakinja v disciplini zračna puška 10 metrov.

Boštjan Maček bo tekmoval v trapu. FOTO: Matej Družnik

Na veliko evropsko sceno bosta stopila tudi Jože Čeper v hitrostrelni pištoli 25 metrov in Robert Markoja v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.

Sestra in brat iz Prekmurja, Jasmina in Boštjan Maček, bosta nastopila v olimpijskem trapu. Oba sta bila v tej sezoni zelo dejavna na tekmah za svetovni pokal, nastopila sta v maroškem Rabatu, katarski Dohi, ciprski Larnaki in egiptovskem Kairu, medtem ko v kazahstanski Almaty nista odpotovala.

Jasmina Maček, sicer nosilka srebrnega odličja na mešani ekipni tekmi v paru s Tomažem Blazinškom na evropskem prvenstvu v Bakuju 2017, je v začetku tega leta v Maroku dosegla svojo drugo najboljšo uvrstitev po tekmah za svetovni pokal, ko je na posamični tekmi zasedla deseto mesto, skupaj z bratom Boštjanom, ki danes praznuje 51. rojstni dan, pa je bila deveta na mešani ekipni tekmi. Boštjan Maček je bil na letošnjih posamičnih tekmah za svetovni pokal najboljši v deželi faraonov, kjer je zasedel 25. mesto.

Slovenska strelska odprava bo na evropskih igrah skušala osvojiti prvo kvoto za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Strelska tekmovanja so v Vroclavu od 22. junija do 2. julija.