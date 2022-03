Suspendiran Rus s Krima

Mednarodna šahovska zveza (Fide) je suspendirala ruskega velemojstra Sergeja Karjakina zaradi njegove podpore ruski vojaški invaziji na Ukrajino. Dvaintridesetletnika je suspenz doletel, ker je na družbenih omrežjih branil postopke svoje države, kar je izzvalo precej kritik v šahovskem svetu. Karjakin, sicer rojen na Krimu v Simferopolju, je zastopal Ukrajino do leta 2009, odtlej pa tekmuje pod rusko zastavo in javno podpira ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Pred šestimi leti se je Karjakin boril za naslov svetovnega prvaka proti Norvežanu Magnusu Carlsenu, a je slednji ubranil naslov. Predsednik Fide je sicer Rus Arkadij Dvorkovič, ta je ob ruski agresiji dejal: »Vojne so najgroznejše stvari, s katerimi se lahko soočimo v življenju, tudi ta vojna. Moje misli so z ukrajinskimi civilisti.« Andrej Turčak, predstavnik v ruskem parlamentu, dumi, stranke Združena Rusija predsednika Vladimirja Putina, je na to odgovoril: »To je nacionalna izdaja, izrazoslovje izdajalske pete kolone, o tem je govoril že Putin.«