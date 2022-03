Svet športa proti Rusom: Putin po poteh Miloševića

V nadaljevanju preberite:

Rusiji se že dogaja to, kar se je nazadnje ZR Jugoslaviji pod vladavino Slobodana Miloševića in Južnoafriški republiki, ko jo je še razjedal rak po imenu apartheid. Svetovna športna družina obrača hrbet Rusiji in Belorusiji, zbrali smo nekatere najodmevnejše odločitve, ki se tičejo tudi nastopov slovenskih športnikov.