    Drugi športi

    Tajvanec izločil Jorgića, ki se niti premikati ni mogel za mizo

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec se spopada z neprijetnimi bolečinami v hrbtu.
    Darko Jorgić se spopada z bolečinami v hrbtu. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Darko Jorgić se spopada z bolečinami v hrbtu. FOTO: Črt Piksi/Delo
    M. Š., STA
    8. 8. 2025 | 10:15
    2:30
    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je hitro končal nastope na prestižnem turnirju WTT prvakov v Jokohami, na katerem se za 430.000 evrov nagradnega sklada bori le 32 najboljših igralcev sveta. Izkušenega Hrastničana, osmega igralca sveta in šestega nosilca, je že v uvodnem krogu s 3:1 premagal Tajvanec Kao Cheng-Jui, ki na svetovni lestvici zaseda 27. mesto.

    Jorgić proti sedem let mlajšemu tekmecu ni našel svoje igre, spet se je izkazalo, da ima težave na začetkih turnirjev. Za nameček so ga ovirale še bolečine v hrbtu. Uvodni niz je po izenačeni igri izgubil z 9:11, drugega je dobil z 11:8, tretji in četrti pa sta se končala z izidom 11:8 in 11:7 v korist Tajvanca.

    »Vesel sem, da sem sploh lahko prišel na Japonsko. Brez treninga je bilo težko igrati in menim, da je bil to glavni razlog za moj poraz. Še vedno čutim bolečine, tako da se za mizo niti nisem mogel dobro premakniti. Preprosto nisem bil tisti pravi Darko, kot sem bil na zadnjih turnirjih, ni bilo agresivnosti, na drugi strani pa je bil Kao boljši od mene in je zasluženo zmagal,« je povedal 27-letni Hrastničan.

    Naslednji teden na turnir na Švedskem

    Slovenski as bo imel že hitro priložnost za popravni izpit, saj bo naslednji teden igral na turnirju Europe Smash v Stockholmu, kjer bo nagradni sklad še trikrat večji, kot je v Jokohami. Tam bo mu družbo delal tudi reprezentančni kolega Deni Kožul, ki je na najnovejši lestvici ITTF zdrsnil za 21 mest in je trenutno 109. igralec sveta.

    »Najpomembneje je, da pozdravim poškodbo do Švedske, da bom lahko tam igral brez bolečin, kajti treninga verjetno spet ne bo prav veliko. Ne preostane mi drugega, kot da se odpravim na terapije in samo upam lahko, da bo do takrat vse v redu,« si je pred vrnitvijo domov še zaželel Jorgić.

    Več iz teme

    namizni tenisDarko Jorgićjokohama

