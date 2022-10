Tečem po ulicah, ki jih poznam, in srečujem ljudi, ki me poznajo

V nadaljevanju preberite:

Profesionalni športniki z več kot desetletjem ali dvema v polnem tekmovalnem ritmu so se v preteklosti redko prelevili v aktivne rekreativne navdušence. Šele generacija »profesionalcev« tretjega tisočletja je »premaknila meje« in nekdanji uspešni športniki so vse pogosteje vidni na številnih rekreativnih prireditvah, na katerih vzdržujejo splošno formo. Tudi v Sloveniji ne manjka nekoč uspešnih športnikov, ki so se po koncu kariere prelevili v aktivne rekreativce. Eden od takšnih je nekdanji član »zlatega« nogometnega rodu z nastopi na evropskem in svetovnem prvenstvu Željko Milinović, ki, odkar je obesil nogometne čevlje na klin, s tekom redno ohranja telesno formo. Pri 53 letih ima za seboj pestro aktivno maratonsko obdobje in je še vedno aktiven rekreativni tekač.