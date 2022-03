Teja Belak in Tjaša Kysselef finalistki Bakuja

Slovenski telovadki Tjaša Kysselef, ki je to sezono na preskoku zmagala v Cottbusu in Kairu, in Teja Belak sta uspešno opravili kvalifikacije svetovnega pokala v Bakuju, četrte in obenem zadnje postojanke te ravni v boju za jesensko svetovno prvenstvo. Po Bakuju bodo znani tudi skupni zmagovalci svetovnega pokala za leto 2022.

Za zdaj sta si le dva telovadca matematično že zagotovila skupno zmago. Po treh zaporednih zmagah na vseh treh dosedanjih prizoriščih sta skupna zmagovalca sezone že postala Armenec Atrur Davtjan na preskoku in Ukrajinec Ilija Kovtun na bradlji. Zmaga prinaša tudi 5000 švicarskih frankov nagrade (4870 evrov). Na dobri poti do skupne zmage je tudi dosedanja dvakratna zmagovalka Kysselefova.

Po Cottbusu, Dohi in Kairu zdaj na tekmovanju v Azerbajdžanu nastopa 145 telovadcev iz 34 držav, med njimi tudi šestčlanska slovenska vrsta na čelu s Kysselefovo. Prvi dan kvalifikacij sta se Kysselefova in Belakova predstavili v kvalifikacijah preskoka. Prvo oceno ima Bolgarka Valentina Georgijeva (13,416 točke), tik za njo je na drugem mestu kvalifikacije končala Belakova s 13,366 točke, Kysselefova je bila peta s 13,216 točke. Danes je v kvalifikacijah dvovišinske bradlje nastopila tudi Lucija Hribar in z oceno 12,266 točke zasedla končno 11. mesto. Slovenijo v Bakuju zastopajo tudi trije telovadci. Nikolaj Božič (13,133 točke) je bil na parterju 18., Luka Bojanc (12,133) pa na krogih 24.