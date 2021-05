Tim Gajser komaj čaka, da bo začel braniti naslov svetovnega prvaka

Vsi se veselijo začetka

Matej Žagar (z rdečo čelado) je že vrsto let slovenski adut v spidveju. FOTO: Jože Suhadolnik

Med mentorji tudi Fernando Alonso

Nova sezona v motošportih se je na nekaterih področjih že začela, konec tedna bo tudi prva dirka domačega prvenstva v motokrosu v Sloveniji. V krovni zvezi za motošport in karting so danes s predstavitvijo večine najboljših tekmovalcev tudi uradno začeli sezono 2021, za katero upajo, da bo pomenila vračanje v normalno življenje.Dirkači na predstavitvi AMZS in sedma sila so bili danes gosti najboljšega slovenskega motokrosista, ki je nedavno zasnoval svojo progo v Lembergu pri Šmarju. Na njej je že opravil precej treningov, danes pa so ob njej svoja pričakovanja in cilje v sezoni strnili nekateri najboljši slovenski dirkači na dveh kolesih in tudi v kartingu, ki ga je predstavljal obetavni»Optimistično zremo v novo sezono, tu je zbran cvet slovenskega motošporta in med nami je tudi športnica, kar je razveseljivo v športu, ki velja za moško domeno. V AMZS si želimo čim več tekmovalk, vsem športnikom pa želimo, da bi uspešno nastopali. Dolgo som bili v epidemiji, a smo kljub temu uspešno izpeljali tekmovanja, prepričan sem, da nam bo to uspelo tudi letos,« je ob predstavitvi dejal predsednik zveze Anton Breznik.Ob progi v Lembergu so se zbrali motokrosista Tim Gajser in, spidvejist, cestno-hitrostni dirkačter tekmovalci v trialu in enduruin. Od najboljših dirkačev je manjkal le spidvejist, ki ima obveznosti na Poljskem.»Vse je bilo v redu, dobro se počutim in komaj čakam, da se vse skupaj začne. Pritiski v SP so veliki, a v novi sezoni bomo vsi začeli z ničle. Seveda pa je glavni cilj ubraniti naslov prvaka,« je Gajser dejal o prihajajoči sezoni, v SP se bo začela naslednji mesec v Rusiji.Razred nižje, v MX2, bo v najmočnejši konkurenci tudi letos nastopal Pancar, ki želi dosegati dobre uvrstitve in se prebiti med najboljših deset. »Na dirkah italijanskega DP sem bil pri vrhu, zraven je tudi veliko tekmecev iz MX2. To je dober pokazatelj, kje smo, V tej sezoni bi rad bil med deset v razredu MX2,« je napovedal.V panogi hard enduro bo nastopala Tjaša Fifer, ki je priznala, da konkurence med tekmovalkami nima veliko, zato pa želi premagati čim več tekmecev. »Zaradi koronavirusa je odpadla dirka, ki sem se je najbolj veselila. A zdaj me čaka preizkušnja na dirki Maniacs, kar pomeni šest dni dirkanja, ko si vsak dan šest ur na motorju,« je pojasnila.V disciplini trial je na domači sceni že dolgo nepremagljiv Severin Sajevec, zato si je zadal tudi nove izzive, nastope na evropski ravni. »Osebni cilj je vedno narediti korak naprej, se prestaviti na višjo raven,« je dejal o ciljihŽelje, da bi nekoč prišel tudi na najvišjo raven, serijo grand prix, ima tudi Ivačič. Letos bo branil naslov državnega prvaka v spidveju, ki ga je po dolgih letih oddal Žagar. »Ne čutim večjega bremena zaradi tega, ker sem prvak. Dolgo smo delali za to. Upam, da se bodo odvile vse načrtovane dirke, upam, da bom dobil čim več priložnosti,« je pričakovanja strnil Ivačič.V kartingu se bo Kastelic letos preizkusil tudi v tekmovanju FIA Academy Trophy, v katerem je med mentorji tudi slavni dirkač formule 1. »V tej sezoni bom poskušal priti do uvrstitev med top 10, tako v EP kot na SP, če bi lahko izbiral, katera dirka mi največ pomeni, bi se pa odločil za tisto v SP,« je povedal mladi dirkač.