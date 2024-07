Tim Gajser najhitrejši pred dirko na Češkem

Slovenski motokrosist Tim Gajser je bil najhitrejši v kvalifikacijah trinajste dirke sezone za svetovno prvenstvo na Češkem. Na progi pri Loketu je bil hitrejši od Španca Jorgeja Prada in Nizozemca Jeffreyja Herlingsa. Gajser je za točko povečal prednost v skupnem seštevku; pred Pradom ima zdaj 35 točk naskoka, Herlings pa zaostaja 53 točk.

Prva vožnja dirke za VN Češke v Loketu v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10. V MX2 bosta vožnji ob 13.15 in 16.10. Motokrosisti so imeli po vrnitvi v Evropo – zadnji dve dirki sta bili v Indoneziji – teden premora. Na prvi je bil Gajser četrti, na drugi pa drugi za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom.

V Loketu v najmočnejšem razredu nastopa še Jan Pancar – v kvalifikacijah je bil 15., v razredu MX2 pa Jaka Peklaj. Proga Loketske Serpentiny bo gostila tudi finale evropskega prvenstva v motokrosu za mlade voznike z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Slovenijo bosta zastopala Tim Repnik in Svit Vižintin v šibkejšem razredu ter Alex Novak v močnejšem.