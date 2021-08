Timanovska namerava prodati eno izmed kolajn

Beloruska atletinja Kristina Timanovska, ki se je uprla domnevni prisilni vrnitvi v domovino iz olimpijskih iger v Tokiu in je poiskala pomoč Mednarodnega olimpijskega komiteja, nato pa prejela humanitarni azil Poljske, namerava na dražbi prodati eno izmed svojih medalj. »Po predsedniških volitvah v Belorusiji pred letom dni je trpelo veliko športnikov,« je zapisala 24-letnica na instagramu. Zato prodaja svojo srebrno medaljo, ki jo je osvojila na evropskih igrah 2019 v svoji domovini, je pojasnila. Želi podpreti športnike iz Belorusije, ki so bili podvrženi represiji, ker so izrazili svoje mnenje, drugačno od uradnih stališč režima.



Po predsedniških volitvah 9. avgusta lani je številne beloruske športnike prizadelo množično nasilje avtoritarnega režima.

Timanovska je od prejšnje srede na Poljskem, zdaj je k njej prišel njen mož, ki je prav tako dobil humanitarni azil, je povedala športnica. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je danes v intervjuju ob obletnici lanskih volitev zatrdil, da so zahodne države manipulirale s Timanovsko, predvsem Poljska. »Tega ne bi naredila, če je ne bi nadzorovali njeni kolegi na Poljskem,« je menil Lukašenko. Njegov sin je predsednik Olimpijskega komiteja Belorusije.

