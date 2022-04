Tina Mrak in Veronika Macarol tudi uradno sklenili skupno pot

Tina Mrak in Veronika Macarol sta tudi uradno sklenili skupno jadralsko pot, na kateri sta bili v zadnjem desetletju najboljša slovenska olimpijska posadka ter sta postali tudi najboljša ekipa leta 2018 v državi. Tekmovalno pot pa sta končali, ker ženskega ali moškega razreda 470 ni več v programu OI; v Parizu 2024 bodo nastopile mešane posadke. Jadralki sta pripravili poslovilni dogodek v svojem klubu Pirat Portorož, obe pa sta še vedno ostali vpeti v jadranje kot članici slovenske posadke Krpanov, ki se bo letos merila na prvem zlatem pokalu v Švici. Pred poznim popoldanskim druženjem sta za goste pripravili tudi jadranje po Piranskem zalivu z jadrnico Adriatic Europa. »Zahvala gre krmarju in prijatelju Dušanu Puhu, da nama je naredil to uslugo, ter posadki. Današnji dogodek je prežet s čustvi, prišli so tisti, ki so nama stali ob strani in naju podpirali,« je povedala Mrakova, ki je bila v posadki krmarka.

Flokistka Macarolova je omenila, da sta običajno novembra pripravili tovrstna srečanja ob koncu sezone, tokratno pa je nekoliko poznejše ter posebno, saj predstavlja konec športne poti. Obe sta zatrdili, da bi se še enkrat odločili za sodelovanje, kljub kakšnim črnim dnevom in obdobjem je bilo namreč veliko izjemnih rezultatov ter nepozabnih spominov. Štiriintridesetletna Mrakova in 35-letna Macarolova sta skupaj odjadrali dobrih devet tekmovalnih let v dveh olimpijskih ciklih, dvakrat postali evropski prvakinji (Burgas 2018, Aarhus 2015) in bili dvakrat bronasti na stari celini (Mallorca 2016, Atene 2014), s svetovnega prvenstva v Solunu 2017 pa sta prinesli bronasto medaljo.

V njuni skupni zbirki ni zasijalo le olimpijsko odličje. FOTO: Ivan Alvarado/Reuters

Manjka le olimpijska kolajna

V njuni skupni zbirki ni zasijalo le olimpijsko odličje. Vseeno imata z iger dva vrhunska rezultata, v Rio de Janieru 2016 sta končali na šestem mestu, v Tokiu lani pa sta bili peti, čeprav sta se na obeh OI vse do zadnjega borili za medaljo. Prav oba olimpijska nastopa sta pustili pri obeh največji pečat. Kot omenjeno, obe sodelujeta s Krpani, Mrakova pa je že nastopila tudi v mešanem olimpijskem razredu 470 in aprila na 51. pokalu princese Sofije na španski Majorki skupaj s flokistom Jakobom Božičem končala na 15. mestu. »Rezultat je bil zelo dober, glede na to, da nisva imela veliko časa za priprave. Čakajo naju še ene poletne priprave in septembra evropsko prvenstvo v Turčiji. Oktobra bo še svetovno prvenstvo v Izraelu, ki pa še ni potrjeno zaradi logistike pri transportu jadrnice in opreme,« je pojasnila Mrakova.

Dodala je, da bosta skupaj še naprej tekmovala in si prizadevala, da bi jima uspelo še nadgraditi jadranje, želja pa je tudi olimpijski nastop v Parizu 2024, če bodo zagotovljeni pogoji, torej sponzorji in pomoč zveze. Macarolova se bo o morebitnem nadaljevanju v tekmovalnem jadranju odločala jeseni. »Tedaj bo bolj jasno, če si še želim tolikšna odrekanja zaradi športa. Kljub temu ne bi zamenjala najine izjemno uspešne zgodbe za kaj drugega. Obenem nisem imela želje, da bi nadaljevala v isti disciplini, če že, v kakšnem drugem razredu. Najprej pa so na vrsti Krpani, zlati pokal je tudi zelo resen cilj,« je končala Mrakova.