Tina Šutej in Kristjan Čeh potrdila vrhunsko pripravljenost

Drugi dan atletskega državnega prvenstva v Velenju je bil v središču pozornosti Kristjan Čeh, ki je v metu diska potrdil vrhunsko pripravljenost. Povsem se je približal magični meji 70 metrov, potem ko je v najboljšem poskusu orodje zalučal 69,91 metra daleč. Izkazala se je tudi Tina Šutej, ki je v skoku s palico zmagala s 4,72 m. Tako je le za štiri centimetre zaostala za svojim slovenskim rekordom na prostem. To je tretji najboljši dosežek v letošnji sezoni na svetu.

Čeh je imel tri veljavne poskuse, 68,61 m in 69,91 m v drugi in tretji seriji ter 66,34 m v zadnjem šestem metu. »Veliko tekem sem imel v zadnjem času. Čeprav nisem imel dovolj treninga in zato tudi ne pravega občutka, se kljub temu kdaj posreči tudi dober met in disk odleti zelo daleč,« je povedal Čeh.

Šutejeva je 4,30 m in 4,52 m zmogla v prvih poskusih, na 4,62 in 4,72 m je bila uspešna v drugem poskusu, na 4,77 m pa je letvico dvakrat podrla in nato končala tekmovanje. Pred Tino sta na letošnji lestvici izidov le Američanki Sandi Morris (4,82 m) in Emily Grove (4,75 m).

»Za cilj sem si zadala izboljšavo svojega najboljšega izida sezone. Na koncu mi je uspelo. Malo sem se utrudila proti koncu tekmovanja, kar mi je preprečilo, da bi dosegla še kanček več,« je ocenila Šutejeva.

Neja Filipič je v skoku v daljino slavila zmago s 655 cm, kolikor je skočila že v prvi seriji. Ob treh neveljavnih skokih je vpisala še 653 cm in 648 cm. »Želela sem si pokazati nekaj več. A sem imela zelo dobro povprečje in spočita bom dosegla še daljše skoke,« je pojasnila Filipičeva.

Kristjan Čeh je disk v Velenju vrgel 69,91 metra daleč. FOTO: Ben Stansall/AFP

Anita Horvat je z 2:00,31 minute v teku na 800 metrov izpolnila normo (2:00,40) za nastop na evropskem prvenstvu v Münchnu med 15. in 21. avgustom in se približala normi (1:59,50) za svetovno prvenstvo, ki bo med 15. in 24. julijem v Eugenu v ZDA. Za njo sta v cilj pritekli Jerneja Smonkar (2:02,30) in Veronika Sadek (2:02,88).

»Razmišljala sem tudi o še boljšem času. Na koncu so mi tri desetinke manjkale, da bi se pred mojim izidom pokazala tudi tista tako težko pričakovana enica,« je izjavila Horvatova, ki si bo nastop na SP zelo verjetno zagotovila prek svetovne lestvice. Kakor tudi Agata Zupin, ki je na nizkih ovirah zmagala s 56,87 sekunde in se približala svojemu pet let staremu državnemu rekordu (55,96).

Matic Ian Guček je za 400 m ovire potreboval 49,72 sekunde in izboljšal osebni rekord, s katerim je za dobre pol sekunde zaostal za 42 let starim slovenskim rekordom Roka Kopitarja (49,11), ki je ta rezultat dosegel 3. junija 1980 v Mariboru.

Na 200 m sta zmagala Matevž Šušteršič (20,88) in Kaja Debevec (24,24), ki je za pičlo stotinko ugnala Majo Pogorevc (24,25). Jan Vukovič je bil najhitrejši na 800 m z 1:47,08, šele tretji je bil državni rekorder Žan Rudolf (1:50,47), ki je tudi med potniki z normama za obe veliki atletski tekmi leta.

Na 3000 m sta bila prva Vid Botolin (8:09,24) in Anja Fink (10:28,06). V metu kopja je mladi Filip Dominković z 69,50 metra ugnal slovenskega rekorderja Matijo Kranjca (69,02 m). V metu kladiva je bila krepko najboljša Lina Čater (55,80 m).