Toni Vodišek prvi dan kajtal do treh zmag in drugega mesta

Na svetovnem prvenstvu olimpijskih jadralskih razredov v Haagu je aktualni evropski in svetovni prvak Toni Vodišek v formuli kite začel s tremi zmagami na prvih štirih regatah, eno tretje mesto pa za zdaj ne šteje v seštevek.

V skupnem seštevku je na drugem mestu za Singapurcem Maximilianom Maederjem, ki je danes prav tako trikrat zmagal, v zadnji regati pa je bil mesto pred Vodiškom. Jadralca sta sicer tekmovala v različnih skupinah. Na tretjem mestu je po prvem dnevu Italijan Riccardo Pianosi.

»To je to za dober dan svetovnega prvenstva. Pred nami je še ogromno regat. Ostajamo zbrani, poskušamo postoriti vse, kar mislimo, da nam bi pomagalo,« je za Jadralno zvezo Slovenije dejal oče in trener Rajko Vodišek.

Jadralcem razreda ILCA 7 je močan tok onemogočil starte, zato niso končali niti enega plova. Dekleta v razredu ILCA 6 so danes odjadrala po dve regati v vsaki skupini. Lin Pletikos je prvo regato končala na 28., drugo pa na osmem v skupini, s tem pa je močno izboljšala tudi skupni rezultat in je na 67. mestu. Alenka Valenčič je plova končala na 27. in 26. mestu ter napredovala na 84. mesto.

Nastope so danes začeli tudi jadralci v razredu iQFOIL; dekleta niso odvozila nobene regate, fantje pa so odjadrali štiri. Val Eržen jih je končal na 29., 33., 39. in 31. mestu in je po prvem dnevu na skupnem 78. mestu.

V razredu 470, kjer jadrata mladinca Martin Fras in Mija Škerlavaj, so imeli peto regato kvalifikacij. Slovenca sta jo končala na 27. mestu v skupini, s tem pa sta za zdaj na skupnem 61. mestu.