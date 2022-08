Slovenija si na OI lahko obeta nastop v kar štirih razredih

Scheveningen na Nizozemskem bo prihodnje leto med 10. in 20. avgustom prizorišče svetovnega prvenstva v jadranju, delile pa se bodo tudi prve vozovnice za olimpijske igre v Parizu 2024. V Scheveningenu letos potekajo testne regate, slovenske jadralce pa čakajo jeseni še svetovna in evropska prvenstva ter zlati pokal v Omanu. »Slovenija si lahko obeta nastop na OI v kar štirih razredih, v formuli kite, ilca 7, ilca 6 in 470, morda pa celo preseneti še kak razred, recimo iqfoil,« je pričakovanja v tem olimpijskem ciklu na predstavitvi reprezentanc v Portorožu izpostavil predsednik Jadralne zveze Slovenije (JZS) Samo Lozej. Ta čas je najvišje med vsemi kajtar Toni Vodišek, ki je peti na svetovni lestvici. V Scheveningnu je ta mesec osvojil 10. mesto na tridnevni testni regati formule kite, ki je nov olimpijski razred. Po vodstvu po prvem dnevu zaradi strganega kajta v nekaj naslednjih plovih ni nastopil, a bi tudi 10. mesto zadostovalo za olimpijske kvalifikacije prihodnje leto. Vodiška jeseni čakata še obe veliki prvenstvi, evropsko prvenstvo v Grčiji konec septembra in v začetku oktobra, ter svetovno na Sardiniji, ki se bo končalo sredi oktobra.

»Na Nizozemskem sem nastopil zato, da bi tam testiral prizorišče v pogojih, v kateri še nisem tekmoval. Posebej morski tokovi so bili tisti, s katerimi sem se prvič soočil. Veliko smo se naučili, obenem pa zaradi težav z opremo nisem mogel storiti še kaj več. Na naslednji prvenstvi grem zato, da bi zmagal. Na prizorišču SP še nisem tekmoval, na Sardiniji pa sem bil res že zelo velikokrat. Nimam ravno najboljših spominov, saj sem si tam poškodoval tako koleno kot ramo. A bom tudi tam dal vse od sebe,« je povedal Vodišek.

Na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu sta Tina Mrak in Veronika Macarol osvojili 5. mesto, a je sedaj olimpijski razred 470 zgolj v mešanih posadkah, zato je Mrakova moči združila z Jakobom Božičem. V petek, 2. septembra, odhajata na prvo skupno veliko tekmovanje, evropsko prvenstvo v Turčiji bo med 10. in 18. septembrom. »Zaenkrat se še nisem odločila, če bo to moja olimpijska tekmovalna prihodnost. Nekaj je še nedorečenih stvari, Božič je med drugim tudi trener v ilici. Letos je testno obdobje treningov in regat. Sama vem, koliko je treba vložiti, da si uspešen na OI in se moraš temu res posvetiti. Treningov nisva imela veliko, tekme v mednarodni konkurenci pa so bile zelo dobre. Po vrnitvi z EP v Turčiji naju čaka pogovor, kako naprej,« je povedala Mrakova.

Tina Mrak ni več z Veroniko Macarol, temveč v mešani posadki razreda 470. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Žlahtni mladinci

Na OI je lani tekmoval tudi Žan Luka Zelko v razredu ilca 7. »JZS je pri članskih reprezentancah z letošnjim letom prvič pričela z oblikovanjem članske reprezentančne ekipe pod vodstvom reprezentančnega trenerja. To je ekipa v razredu ilca 7, ki jo sestavljata Žan Luka Zelko in Liam Orel in dela pod vodstvom Luke Radeliča. Trenutni ekipi sta se pred kratkim na pripravah v Kopru priključila že dva mladinca, z enakim pristopom oblikovanja članskih reprezentančnih ekip želi zveza v kratkem pričeti tudi še v enem ali dveh jadralnih olimpijskih razredih, ilca 6 ženske in v razredu 470,« je dodal Lozej.

Ocenil je, da se v mladinskem jadranju poznajo rezultati dela, ki so ga na zvezi uvedli leta 2019. Mladince je na velikih tekmovanjih spremljala tudi Mrakova, prvič v vlogi vodje ekipe v optimistu. »Novost so reprezentančni trenerji za posamezne mladinske jadralne razrede, ki vodijo v olimpijsko jadranje. Letos so nam mladinci prinesli tri medalje s svetovnih prvenstev in sicer v razredih ilca 6, 420 in tudi v novem olimpijskem razredu iqfoil. Ob tem je poudaril, da so mladinci tudi lani prijadrali pet medalj in se na mladinskem SP decembra v Omanu uvrstili na 11. mesto med 56 državami, kar je lep dosežek,« je povedal glavni trener JZS Samo Dekleva.

Najboljši slovenski jadralci pa so se združili v ekipo Krpani 1860, ki bo pod vodstvom Vasilija Žbogarja nastopila na finalu zlatega pokala SSL, ki bo med 29. oktobrom in 20. novembrom potekal v Omanu. Želja vseh je, da bi se prebili čim dlje na tekmovanju, ki bo potekalo prvič in je nastalo po vzoru svetovnega prvenstvu v nogometu.