Tretji poraz slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v tretjem nastopu v skupinskem delu evropskega prvenstva v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji danes v Gentu izgubila proti Srbiji z 0:3 (-20, -11, -15).

Slovenke so doživele tretji poraz, po Poljakinjah in Belgijkah so jih ugnale še zadnje svetovne prvakinje iz Srbije, ki so tudi na letošnjem zaključnem turnirju stare celine ene glavnih kandidatk za končno zmago.

Točke za Slovenijo: Slovenija: Mlakar 2, Pogačar 1, Pucelj 3, Lorber Fijok 4, Zatković 13, Šiftar 3, Najdić, Velikonja Grbac 3, Milošič 4, Boisa, Mazej, Planinšec, Banko, Ramić; Srbija: Busa 4, Lazović, Drča, Popović, Uzelac 5, Ognjenović 4, Pušić, Bjelica 2, Aleksić 13, Stevanović 8, Jegdić, Bošković 14, Lozo 7.

Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Marca Bonitte po dnevu premora v torek čaka tekma z Madžarkami, dan kasneje pa še z Ukrajinkami.