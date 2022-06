Triglav po štirih letih spet do naslova

Najuspešnejši slovenski vaterpolski klub, AVK Triglav, je tudi v tretji tekmi finalne serije končnice državnega prvenstva premagal branilca naslova, Calcit Waterpolo. V tretji tekmi so v Kranju v zadnji četrtini zlomili odpor Kamničanov in zmagali s 15:12 (4:3, 4:3, 3:6, 4:0) ter osvojili svoj 18. naslov. Izjemno napeto je bilo že sredi tedna v Kamniku, ko so Kranjčani zlomili odpor žilavih tekmecev šele v zadnji četrtini. Podobno dramo so polne tribune bazena v Kranju spremljale tudi na odločilni tekmi finala, do izraza pa je spet prišla boljša telesna pripravljenost kranjski vaterpolistov v zadnji četrtini.

»Tekma je bila takšna, kot smo pričakovali. Napeta, težka, tudi malce nervozna. Ni nam steklo, a potrpežljivo smo čakali na svoje minute, ki so prišle v zadnji četrtini, ko smo pokazali svojo pravo igro,« je po osvojenem naslovu državnih prvakov, Kranjčani so bili najboljši tudi v pokalu Slovenije, dejal Jaka Mikoletić, pomočnik glavnega trenerja Krištofa Štomajerja.

Najboljši strelec AVK Triglava je bil Andraž Pušavec s štirimi goli, po trikrat sta v polno zadela Jaša Kadivec in Jaša Lah. V ekipi Calcit Waterpola sta bila s po štirimi goli najbolj razpoložena Martin Stele in Ivan Gledec.