Turk najhitreje začel zadnji reli sezone

Državni prvak Rok Turk (Hyundai i20 rally2) je najhitreje začel zadnji reli sezone domačega prvenstva. V Idriji je dobil superspecial po mestnih ulicah pred Avstrijcem Raimundom Baumschlagerjem (Škoda Fabia RS rally2) in Nemcem Albertom Von Turnom und Taxisom (Škoda Fabia RS rally2).

Sobotna kratka, le 2,45 km dolga hitrostna preizkušnja je bila namenjena predvsem navijačem, ki so lahko od blizu spremljali dirkače. Razlike so majhne, Turk ima tako le tri desetinke naskoka pred Baumschalgerjem, Von Thurn und Taxis zaostaja sekundo in osem desetink. Četrti je lanski državni prvak Marko Grossi (Hyundai i20 R5) z 2,5 sekunde zaostanka za Turkom.

Na reliju sicer sodeluje 76 posadk iz 11 držav. Idrijski reli letos poteka že v 16. izvedbi, desetkrat je zmaga ostala slovenskim dirkačem, Turk je v domačem okolju zmagal petkrat. Reli se bo nadaljeval in končal v nedeljo. Zadnji dan sezone DP čaka dirkače še osem hitrostnih preizkušenj, tri različne: Zadlog in Jelični vrh bodo vozili po trikrat, letošnja novost pa je Čekovnik (vozili ga bodo dvakrat), ki bo potekala v nasprotni smeri kot običajno. Cilj bo v nedeljo nekaj pred 16. uro na idrijskem mestnem trgu.

Turk si je naslov privozil že pred koncem sezone, čeprav je ne bo končal s stoodstotnim izkupičkom. Po prvih petih dirkah je bil sicer na dobri poti, da mu to uspe, tudi na šesti dirki pred dvema tednoma v Kobaridu je vodil, a je potem ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. To dirko je nato dobil lanski prvak Marko Grossi.

A tudi ničla Turka ni spremenila oziroma vplivala na razplet sezone povsem na vrhu, saj je imel dovolj naskoka, da je lahko že slavil sedmi naslov v karieri. Letos je dobil relije v Vipavski dolini, Velenju, Železnikih, Žalcu in Novi Gorici.

Turk je bil najboljši šest sezon v nizu (2017-2022), lani je njegovo prevlado prekinil Grossi. Pred letošnjo sezono je bil Turk tako na vrhu lestvice najboljših dirkačev v Sloveniji še izenačen z Darkom Peljhanom, oba sta imela po šest naslovov, Turk pa je zdaj sam najboljši s sedmimi. Aleks Humar je bil državni prvak petkrat.