Ujete tisočinke (11. 12. - 17. 12.)

Na tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Herningu je Danska premagala Švedsko z 28:27 in osvojila sedmo kolajno na SP, četrto bronasto. S tem je ponovila dosežek izpred dveh let na SP v Španiji. V tem stoletju je bila bronasta tudi na prvenstvu leta 2013 v Srbiji, 1962 in 1993 je bila srebrna, edini naslov pa je osvojila 1997 v Nemčiji. Švedska ostaja brez odličja s SP. Še drugič je izgubila tekmo za tretje mesto; leta 2017 jo je premagala Nizozemska. Foto: Jonathan Nackstrand/Afp