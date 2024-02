Ujete tisočinke (12. 2. - 18. 2.)

Odpri galerijo

V Indianapolisu so se na All Starrs vikendu zbrali najboljši košarkarji v ligi NBA. V soboto so tekmovali v zabijanju in metanju trojk. Tako kot lani sta bila v tem najboljša Mac Maclung iz v razvojne lige, ki je letos zabil preko Shakila Oneilla, in Damian Lillard. Foto: Kyle Terada/Reuters