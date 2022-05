Ujete tisočinke (16. 5.–22. 5.)

Odpri galerijo

Nemec Aleksander Zverev, tretji nosilec turnirja se je na Roland Garrosu do zdaj najdlje prebil lani, ko je igral v polfinalu. Tokrat je v prvem krogu je premagal Avstrijca Sebastiana Ofnerja s 6:2, 6:4 in 6:4. Danes, drugi dan teniškega grand slam turnirja v Parizu bodo na igrišče stopili Novak Đoković, Rafael Nadal in Iga Swiatek. Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan prvi nastop čaka v torek. Foto: Thomas Samson/Afp