Ujete tisočinke (17. 6.–23. 6.)

Galerija

Madžarski napadalec Kevin Csoboth slavi s soigralci, potem ko je dosegel prvi gol svoje ekipe na nogometni tekmi skupine A med Škotsko in Madžarsko na stadionu Stuttgart Arena v Stuttgartu. Po neobetavnem prvem polčasu se je tekma med Škoti in Madžari v drugem polčasu zelo razživela. Napeto končnico so dobili Madžari, v 100. minuti je zmagoviti zadetek dosegel Kevin Csoboth (0:1). Rezultat je razžalostil tudi slovenske navijače. Foto: Miguel Medina/Afp