Urnaut, Pajenk, Štern in Ropret združili moči pri ACH Volleyu

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley bo novo sezono začel močno okrepljen. Ljubljansko ekipo bo vodil črnogorski strokovnjak Igor Kolaković, ki je bil trener ACH že od let 2010 do 2012, po dolgem času pa se v najboljši slovenski odbojkarski kolektiv kolektiv vračajo Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret, ekipo je okrepil tudi Tonček Štern.

Slednji pri ACH še ni igral, v slovenski prvi ligi je bil član Calcita Volleyja. Zadnji novinec je nadarjeni prost igralec Jožef Verdinek, ki je prišel iz Krke.

Klub so poleg trenerja Matjaža Hafnerja zapustili Sašo Štalekar, Matic Videčnik, Matej Kök, Jan Pokeršnik in Žiga Kumer.

Nov odbojkar ACH Volleyja je tudi Tonček Štern (desno). FOTO: Črt Piksi

»Ideja o vrnitvi slovenskih reprezentantov domov je padla na eni izmed večerij. Ko je bilo govora, koliko slovenski fantje zaslužijo v tujini. Predsednik zveze Metod Ropret mi je te številke predstavil, nato smo se vse dogovorili z vodstvom kluba. Zdaj je naša želja in cilj, da se fantje uvrstijo na zaključni turnir lige prvakov in ga po možnosti tudi priredimo. Apeliram na vodstvo kluba, da se kar prijavi, odbojka bo v Stožicah dobila prednost pred kakršnim koli drugim dogodkom,« je v okviru predstavitve nove ekipe dejal ljubljanski župan Zoran Janković, ki je velik podpornik ambicioznega načrta ACH Volleyja, o katerem se je šušljalo že nekaj časa.

Proračun ekipe se bo povečal na več kot dva milijona evrov, o posameznih pogodbah pa predsednik kluba Rasto Oderlap ni želel govoriti. »Pogodbe so poslovna skrivnost tudi pri njihovem trajanju. Lahko povem, da je trener podpisal triletno pogodbo, pri igralcih pa so pogodbe različne,« je bil skrivnosten Oderlap, ki upa, da ekipa ne bo pustila vtisa le na domačem prostoru, ampak tudi evropskem.«

Tudi Gregor Ropret (desno) je bil ob vrnitvi lepo pozdravljen. FOTO: Črt Piksi

Brez tujcev

Ponudila se nam je priložnost, za katero je poleg našega dolgoletnega dela absolutno najbolj zaslužen župan. Mestna občina Ljubljana je prepoznala, da smo s stabilnim, trdim in poštenim delom prava smer, po kateri je delovala tudi slovenska reprezentanca. Skupaj nam je uspelo prepričati lokalne sponzorje, da okrepimo naš proračun. Sam proračun pa ne bi bil dovolj, če ne bi uspeli prepričati fantov, da ponovno sklenejo sodelovanje z nami. Smo ambiciozni, o domačih lovorikah nima smisla govoriti, želimo pa se dokazati tudi v Evropi, zanjo smo sestavili tako ekipo. Mislim, da je čas, da ta ekipa, ki po dolgem času ne bo imela tujcev, ponovi ali celo preseže naše najboljše evropske rezultate na čelu z uvrstitvijo na zaključni turnir, na katerem smo igrali pred 15 leti,« sta ambiciozne želje predstavila Oderlap in športni direktor Aleš Jerala.

V ACH Volley se je vrnil tudi trener Igor Kolaković (desno). FOTO: Črt Piksi

Enake želje imata tudi trener Kolaković in tudi Tine Urnaut, ki je ACH Volley zapustil leta 2008, od takrat je igral za številne klube v Evropi in Aziji. »Občutki so fantastični. Naposled bomo lahko mi v svoji državi igrali vrhunsko odbojko in ni nam treba potovati okrog po svetu. Moje želje so tako ali tako vsakič iste. Ko stopim na igrišče, želim zmagati in igrati najboljšo možno odbojko. To se ne bo spremenilo. Se pa moramo zavedati, da je veliko kakovostnih ekip, vsaj deset do 12 ekip ima še precej višje proračune. Ne glede na to, bomo storili vse, kar bo v naši moči, da posežemo po najvišjih mestih« ima realne poglede na razmerje moči v Evropi 36-letni kapetan slovenske reprezentance.

Velika večina igralcev ACH Volleyja bo čez poletje v reprezentančnih akcijah, ekipa naj bi bila popolna šele oktobra. »Vsako leto je približno isto. Zagotovo je to težava, a verjamem, da jo bomo uspešno premagali,« trdi Jerala.