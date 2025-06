V bolgarskem peklu dragocene izkušnje za Slovence, ki kažejo talent

Po uvodni zmagi nad Turčijo je slovenska odbojkarska reprezentanca v bolgarskem Burgasu zabeležila prvi poraz, domačini so jih pred 6500 gledalci premagali s 3:1. Slovenci so dobili prvi niz, bili zelo blizu tudi zmagi v drugem, nato pa nekoliko popustili in visokorasli domačini so prišli do zaslužene zmage.

Kljub porazu igra Slovenije na trenutke obeta veliko, manjkale pa so izkušnje obolelega Tineta Urnauta. FOTO: VNL

Zdesetkana Slovenija se je kljub porazu predstavila v dobri luči, v prvem nizu sta bila odlična Nik Mujanovič in Rok Možič, ki sta Slovenijo s podajalcem Urošem Planinšičem držala pokonci tudi v drugem nizu, ki pa je na koncu tesno pripadel Bolgarom. Na začetku tretjega se je igra Slovencev zlomila, Bolgari so ujeli pravi trenutek in ušli na 12:3. Fabio Soli je reagiral, v igro je prišel Tonček Štern, na mesto podajalca je šel Nejc Najdič in igra je bila hitro bolj tekoča.

Slovenija je prišla zraven, a so bili Bolgari dovolj zbrani, da so odločili končnico tretjega niza v svoj prid. V zadnjem so bili Slovenci ves čas nekaj točk v zaostanku in na koncu priznali premoč razigranim in visokoraslim domačinom, kjer sta blestela brata Nikolov.

FOTO: VNL

Soli je kljub rezultatu lahko videl marsikaj pozitivnega, Najdič se je znova dobro odrezal ob mreži, Mujanovič in Možič sta dobila nekaj odmora, veliko priložnosti sta dobila mlada sprejemalca Klemen Šen in Luka Marovt in jo solidno izkoristila. Najbolj učinkovit pri Sloveniji je bil Mujanovič s 13 točkami, Možič jih je dodal 11.

Slovenci bodo tretjo tekmo turnirja odigrali že jutri, ob 14.30 se bodo v Burgasu pomerili s slovitimi Francozi. Po štirih odigranih tekmah Slovenija zaseda šesto mesto, Bolgari so z današnjo zmago skočili mesto pred našo izbrano vrsto. Na vrhu je s petimi zmagami in porazom Brazilija.